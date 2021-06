Numérique : 3 nouveaux métiers nés avec le cloud

Le Cloud, qui permet aux entreprises d’héberger leurs données sur des serveurs sécurisés à distance, a le vent en poupe. En 2020, Selon Canalys, ce marché a atteint un taux record de 35% de croissance mondiale dans un contexte économique très défavorable (-5% de croissance d’après le FMI). Qui dit évolution des technologies et du marché, dit évolution des métiers. Passage en revue de 3 métiers porteurs par Aurore Malherbes et Clément David, cofondateurs de Padok , entreprise spécialisée dans la construction d’infrastructure Cloud pour les entreprises.





1/ Expert FinOps :

2/ DevSecOps :

3/ Green IT Evangelist :

Au lieu d’investir dans des serveurs, le Cloud permet de les louer à un prestataire pour ne payer que ce que l’on consomme. Bien paramétrée, votre infrastructure Cloud peut vous faire économiser de l’argent, avec en plus un niveau de service de haute qualité. Mal paramétrée, cela peut vous mener à des factures très élevées à la fin du mois.L’expert FinOps a pour rôle d’obtenir le meilleur équilibre possible entre qualité de service et coûts Cloud. Quels services utiliser ? Quel Cloud provider choisir ? Comment optimiser la consommation de l’infrastructure ? C’est à lui de répondre à ces questions.Très prisé dans les grands groupes, cette expertise nécessite une solide connaissance des architectures Cloud et des notions de data analyse.École d'ingénieur ou d’informatique.3 ans d’expérience professionnelle requiseLa sécurité est un des principaux freins à l’adoption du Cloud. Alors que les cyber attaques contre les entreprises n’ont jamais été aussi nombreuses, c’est une préoccupation tout à fait légitime.Le DevSecOps a deux missions : assurer la sécurisation de l’infrastructure Cloud, évidemment, mais aussi collaborer avec les développeurs pour éviter qu’ils n’introduisent des failles lorsqu'ils déploient des nouvelles versions des sites et des applications. Tout en ne ralentissant pas leur delivery. Il s’agit alors de les former et de leur fournir les bons outils pour vérifier la sécurité de leur code.École d'ingénieur ou d’informatique.Intégration possible dès la sortie d’école.Une expertise en développement ou en DevOps (trait d’union entre les développeurs et les responsables de la production informatique) est un plus.De plus en plus de responsables informatiques intègrent à leur roadmap des objectifs liés à la consommation d’énergie et au respect de l’environnement. Dans un monde où la responsabilité sociale des entreprises est un sujet incontournable, son rôle est d’aider l’entreprise à construire une stratégie technique compatible avec les enjeux environnementaux.Le Green IT Evangelist ou Green Advocate met en place en place des actions concrètes pour réduire l’empreinte carbone liée à l’impact numérique de l’entreprise (ex : optimisation de la consommation d’énergie dans les data centers Cloud). Ce métier requiert une compréhension des problématiques techniques web et infrastructure.École d'ingénieur ou d’informatique4 à 6 ans en développement ou en gestion de projet informatique

