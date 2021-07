Numérique : les 3 nouveaux métiers liés aux applications mobiles

Les applications mobiles font partie de notre quotidien et connaissent un succès fulgurant. Selon le site "App Annie", le marché mondial des applications a augmenté de 40% en un an, soit 32 milliards de dollars au 1er trimestre 2021. Ce marché mondial qui devrait atteindre 270 milliards de dollars en 2025 a besoin de talents pour concevoir les applis de demain. Passage en revue de 3 métiers incontournables par Baptiste MICHEL, co-fondateur de BAM , agence de développement d’applications mobiles multiplateformes.





1/ Product Owner/Product Manager

2/ Software engineer

3/ Product designer

Le PO (Product Owner) est responsable du produit dans une équipe Scrum (une équipe dédiée, autonome et pluridisciplinaire). A contrario, le PM (Product Manager) est chargé du produit, mais non rattaché à une équipe en particulier. Le PO ou PM est le référent qui doit s’assurer que l’application mobile livrée est la meilleure possible.Pour ce faire, il agit en deux phases :- le “discovery” : phase de recherche terrain et d’idéation où il va définir les fonctionnalités de l’application, les prioriser et les spécifier pour les pitcher aux équipes de “delivery” (designers et développeurs)- le “delivery” : phase de production où il travaille avec les équipes pour s’assurer que le produit respecte le cahier des charges et soit livré avec la qualité requiseLe PO / PM assure la coordination entre les différentes équipes “métiers” / stakeholders / tech / design, et est en contact régulier avec les utilisateurs pour “sortir” le meilleur produit pour les utilisateurs.Grande école de commerce ou école du numériquepas d’expérience professionnelle requiseLe métier de développeur n’est pas récent. La nouveauté réside dans sa façon de l’exercer : passage d’un modèle de cycle en V avec un cahier des charges à un modèle par itérations courtes. Il est toujours essentiel de livrer un code informatique de qualité dans les temps, mais aussi d’acquérir une vision business et métier sur laquelle s’appuyer pour développer des applications mobiles performantes et attractives.Ses responsabilités sont les suivantes :- la conception des solutions techniques qui répondent aux besoins business et utilisateurs;- le développement de fonctionnalités avec des standards de qualité élevés;- la livraison de ces fonctionnalités en production.Grande école d’ingénieurs / école du numériquepas d’expérience professionnelle requiseLe métier de designer a lui aussi évolué. Son devoir est de comprendre les besoins des utilisateurs et le “business” du client afin de construire le produit idéal. Pour ce faire, il se rend sur le terrain afin d’identifier tous les problèmes rencontrés par l’utilisateur et pense à un produit qui répond à ses desiderata.Le métier du designer se distingue en deux parties :- l’UX, qui correspond à la conception des fonctionnalités du produit- l’UI, qui consiste à définir l’univers graphique de l’application à partir des valeurs de l’entreprise cliente.Le designer travaille main dans la main avec le développeur pour concevoir un produit de qualité. Le designer crée des maquettes qui doivent répondre parfaitement aux problématiques du client tout en étant intégrables par les développeurs.Le métier de designer est rythmé par de nouvelles pratiques : utilisation de la méthode agile avec des sprints de conception, priorisation des retours observés sur le terrain… Il ne s’agit pas simplement d’appliquer un cahier des charges pour créer un bon produit, mais aussi de savoir comment on va livrer le MVP (Minimum Viable Product - première version minimaliste du produit) et aussi on va itérer pour le faire évoluer.Design avec spécialisation dans le design numériquepas d’expérience professionnelle requise

