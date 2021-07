Objectif Reste du monde : Bastos et Simon Castaldi clashent Illan sur YouTube

Même hors tournage, les candidats d'Objectif Reste du Monde aiment alimenter leurs réseaux sociaux avec des histoires d’amour ou de nouveaux clashs. Sur sa chaîne YouTube, dans une vidéo avec Simon Castaldi, Bastos a ainsi décidé de s’en prendre à Illan, pour le plus grand plaisir de ses viewers.



Très suivi sur Instagram, Bastien Grimal possède également sa propre chaîne YouTube qui compte près de 700 000 abonnés. Régulièrement, le jeune influenceur y poste des vidéos où il fait intervenir d’autres personnalités de la téléréalité. Dans la plus récente, uploadée le 11 juillet, il apparaît ainsi aux côtés de Simon Castaldi avec lequel il a notamment participé à Objectif Reste du Monde. Mais si les deux anciens camarades sont aujourd’hui bons amis, ils n’apprécient pas pour autant tous les candidats qui ont séjourné dans la villa de Marrakech. Dès les premières minutes, Illan a ainsi été la cible de moqueries de la part de Bastos et de Simon. Sous prétexte de comparaison avec son invité, Bastien Grimal ne s’est pas privé pour insulter le Lyonnais.





Objectif Reste du Monde : Bastos se moque d’Illan aux côtés de Simon Castaldi

Dès l’introduction de la vidéo, Bastos attaque directement Illan en déclarant que Simon est “plus classe”, “plus stylé” et “plus beau gosse” que leur ancien camarade d’Objectif Reste du Monde. Il a finalement conclu la présentation de son invité par une phrase qui a surpris de nombreux viewers : “C’est Illan en mieux et en moins con”. Simon Castaldi, visiblement amusé par la plaisanterie, a ensuite surenchérit en précisant qu’il l’était même “beaucoup moins”. Pour l’instant, Illan n’a pas encore répondu à ces moqueries. Mais, connaissant le caractère du jeune homme, les fans pensent le voir réagir sous peu. En attendant, la vidéo de Bastos, dans laquelle Simon évoque notamment sa relation avec Giuseppa, a dépassé les 470 000 vues.