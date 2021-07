Objectif Reste du Monde : Hilona fâchée avec Alix à cause de Julien Bert ?

Si Hilona est actuellement très occupée sur les réseaux depuis sa séparation avec Julien Bert, il semblerait que la jeune femme ait également perdu une amie au cours de sa rupture. En effet, la distance et le manque d’attention d’Alix envers Hilona auraient causé la fin de leur amitié.



De nombreuses rumeurs circulent sur la rupture entre Julien Bert et Hilona, anciens candidats des Princes et Princesses de l’Amour 3, qui se sont mis ensemble au cours de l’émission de W9. Si les deux ex filaient le parfait amour ces dernières années, ils se font désormais la guerre sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur son compte Instagram, Hilona a notamment évoqué la violence et l’infidélité de Julien, dans un post plein de sous-entendus. De son côté, le jeune homme n’a pas réagi aux rumeurs, mais il semblerait qu’il soit actuellement en train de se rapprocher de Laura Maraa sur le tournage des Marseillais vs le Reste du Monde 6. Toutefois, c’est une autre relation d’Hilona qui aurait été affectée par cette rupture : son amitié avec Alix.





Alix et Hilona : La fin d’une amitié suite à la rupture avec Julien Bert ?

Bien qu’elles aient été amies durant de nombreuses années, il semblerait qu’Alix et Hilona soient désormais en froid. Les internautes ont ainsi remarqué que les deux jeunes femmes ne se suivaient plus sur les réseaux sociaux. Selon le compte Instagram @shayaratv, la distance serait à l’origine du déclin de leur amitié. Leur relation se serait ensuite définitivement dégradée après la rupture d’Hilona et de Julien. En effet, Hilona aurait mal vécu le fait qu’Alix ne lui demande pas de nouvelles, et n’ait eu aucun geste de soutien envers son amie. Ces petits différends auraient engendré un véritable clash hors réseau, en privé. Alix et Hilona auraient ainsi mis fin à leur relation. Pour l’instant, aucune des deux jeunes femmes ne s’est encore exprimée à ce sujet.