Objectif Reste du Monde : Illan dévoile son premier single “Charo”

Avec douze émissions à son actif, Illan Castronovo est une personnalité incontournable de la télé-réalité actuelle. Désormais, l’ancien candidat d’Objectif Reste du Monde souhaite se lancer dans la musique. Son premier titre s’intitule “Charo” et les précommandes sont déjà ouvertes.



Découvert en 2017 dans les 10 Couples Parfaits, Illan Castronovo a depuis participé à plus d’une dizaine d’émissions de télé-réalité. Le jeune homme était d’ailleurs récemment au casting d’Objectif Reste du Monde, diffusé en mai dernier sur W9. Également très présent sur les réseaux sociaux, l’influenceur a surpris ses fans en dévoilant son tout nouveau projet. Via son compte Instagram, il a ainsi partagé un court teaser pour annoncer la sortie prochaine de son tout premier single. Illan se lancera donc dans la musique avec le titre “Charo”, qui fait écho à sa carrière dans le milieu de la télé-réalité. En effet, le Lyonnais de 27 ans est connu pour ses multiples conquêtes, qu’il n’hésite pas à voler à d’autres candidats, quitte à se retrouver au cœur de clashs mémorables.





“Charo” : Illan Castronovo se lance dans la musique

Sous le label Believe Music France, Illan sortira bientôt son premier single, déjà disponible en précommande. Dans la vidéo accompagnant son post Instagram, l’ancien candidat d’Objectif Reste du Monde s’affiche au côté de belles jeunes femmes. Avec son titre évocateur “Charo”, Illan reste dans son personnage de dragueur, qu’il assume depuis ses premières apparitions dans les émissions de télé-réalité. En effet, il a eu de nombreuses aventures avec d’autres candidates dont Adixia, Giuseppa, Léna, ou encore Victoria… En se lançant dans la musique, Illan suit les traces de Greg Yega, qui a récemment sorti son propre single. Après de multiples clashs lors des Marseillais à Dubaï, les deux influenceurs poursuivront donc leur affrontement sur la scène musicale.