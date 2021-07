Objectif Reste du Monde : Illan et Isabeau seraient en couple

Deux candidats d’Objectif Reste du Monde vivraient actuellement une histoire d’amour hors caméra. En effet, depuis plusieurs semaines, il semblerait qu’Illan et Isabeau soient en couple, mais souhaitent garder cette information secrète.



Les rumeurs sont fréquentes sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu’elles concernent des personnalités de la télé-réalité. Ces derniers jours, Illan, découvert dans la saison 1 des Princes et Princesses de l’Amour et Isabeau, qui a débuté dans la saison 5, sont au cœur des conversations, puisqu’ils entretiendraient une relation cachée. Alors que le jeune homme est absent du tournage des Marseillais vs le reste du Monde 6, suite à ses différends avec Julien Bert, il se pourrait qu’Isabeau ait également refusé de participer au cross de W9 par solidarité. D’après le compte Instagram @Vaarruecos, leur couple serait ainsi une réalité, mais les deux candidats d’Objectif Reste du Monde souhaiteraient pour l’instant garder leur relation secrète. Mais les internautes auraient tout de même découvert la vérité.





Objectif Reste du Monde : Pourquoi Illan et Isabeau cacheraient leur relation ?

Une vidéo montrant les potentiels amoureux en vacances ensemble à Mykonos est à l’origine de la rumeur. Dans cette dernière, Illan s’affiche auprès d’Isabeau sur la musique “La Belle Vie” de Sacha Distel. Si cette story ne prouve rien pour de nombreux fans, elle est perçue comme un indice pour d’autres. Quelle que soit la nature de sa relation avec la jeune femme, Illan ne semble pas prêt à officialiser la nouvelle. Or, ce manque de communication pourrait s’expliquer par le futur tournage des Princes et Princesses de l’Amour 5, qui aura lieu juste après celui des Marseillais vs le Reste du Monde 6. En effet, Isabeau pourrait bien faire partie des prétendantes. Illan attendrait donc de la rejoindre pour dévoiler son amour sur W9.