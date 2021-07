Objectif Reste du Monde : Milla Jasmine et Anthony Alcaraz bientôt séparés ?

Le duo Milla Jasmine et Anthony Alcaraz est en pleine crise au sein d’Objectif Reste du Monde. Formé au cours de l’émission actuellement diffusée sur W9, le couple pourrait bien être en phase de séparation.



Regroupés dans une villa à Marrakech, les candidats d’Objectif Reste du Monde créent rapidement des affinités, d’autant plus s’ils se sont déjà rencontrés au cours d’émissions précédentes. C’est le cas d’Anthony Alcaraz et Milla Jasmine, qui ont de nombreuses fois montré leur complicité à l’écran, notamment dans la dernière saison des 10 Couples Parfaits. À l’époque en couple avec Kellyn, Alcaraz avait pu compter sur le soutien de Milla lors de ses différentes altercations avec son ex. Mais les deux amis ont profité d’Objectif Reste du Monde pour faire évoluer leur relation, puisqu’ils sont désormais ensemble. Les téléspectateurs ont ainsi pu assister à leur rapprochement, mais également à leur première crise. En effet, le couple semble être au plus mal suite à un problème de communication.





Anthony Alcaraz pourrait quitter Milla Jasmine dans Objectif Reste du Monde sur W9

L’entente est difficile entre Milla Jasmine et son nouveau compagnon dans les derniers épisodes d’Objectif Reste du Monde. Pourtant, Alcaraz semblait prêt à tout pour gagner le cœur de la jeune femme. En effet, après avoir compris qu’elle souhaitait que son petit ami se montre parfois jaloux, ce dernier s’est empressé de s’attaquer à Illan, le colocataire actuel de Milla. Malheureusement pour Anthony Alcaraz, Milla Jasmine n’a pas du tout réagi suite à cette altercation, ce qui pousse désormais l’ancien candidat des Anges à se poser des questions sur ses sentiments. Bien que Bastos ait tenté d’arranger les choses entre ses deux amis, il semblerait que sa discussion avec Milla n’ait pas suffi à rassurer Alcaraz. Pour savoir ce qu’il adviendra de ce couple, rendez-vous à 19h50 sur W9.