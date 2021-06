Objectif Reste du monde : Simon et Giuseppa en guerre sur Instagram

Après avoir mis fin à leur romance débutée dans l’émission de W9 “Objectif Reste du Monde”, Simon Castaldi et Giuseppa règlent désormais leurs comptes sur les réseaux sociaux. Les deux jeunes influenceurs s’affrontent ainsi par story interposées.



Les histoires d’amour font partie intégrante de la télé-réalité, tout comme les clashs. Très appréciées par les téléspectateurs, ces romances ont tendance à se poursuivre au-delà des émissions, mais toujours à la vue du public. En effet, sur les réseaux sociaux les couples n’hésitent pas à afficher leur bonheur ou, au contraire, à se faire la guerre. C’est notamment le cas de Giuseppa et Simon Castaldi, deux candidats d’Objectif Reste du monde. En plein tournage, après avoir été délaissé par Isabeau, le fils de Benjamin Castaldi est tombé sous le charme de Giuseppa. Mais il a finalement trompé la jeune femme lors d’une soirée dans la capitale. Après avoir longtemps tenté de reconquérir son ex, sans succès, la relation entre les deux influenceurs s’est récemment dégradée, comme ont pu le constater leurs abonnés Instagram.





Simon Castaldi et Giuseppa règlent leur compte sur les réseaux sociaux

Malgré ses tentatives, Simon Castaldi n’est pas parvenu à se faire pardonner auprès de Giuseppa. Il a donc publié une story laissant entendre qu’il allait enfin passer à autre chose. En réponse, Giuseppa a clashé son ex à son tour en lui recommandant de se tourner vers la méditation afin de “trouver la paix intérieure”. Elle a également délivré quelques conseils à ses fans : “Ne vous remettez jamais en question quand vous connaissez la vérité”. Vexé, Simon Castaldi a attaqué la jeune influenceuse en lui faisant remarquer qu’elle faisait de la philosophie, sans avoir le brevet. Le clash s’est pour l’instant terminé sur une réponse cinglante de Giuseppa : “Ça passe des bacs pour finir faire le kéké en télé-réalité”.