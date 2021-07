Objectif Reste du Monde : Simon Castaldi et Giuseppa en pleine séparation ?

Les téléspectateurs d’Objectif Reste du Monde sont habitués aux clashs qui opposent Simon Castaldi et Giuseppa. Tout au long de l’émission de W9, les deux amoureux ont eu de nombreuses altercations, et l’histoire semble se répéter sur le tournage des Marseillais vs le Reste du Monde 6.



Formé au cours d’Objectif Reste du Monde, le couple de Simon Castaldi et Giuseppa doit sans cesse faire face à de nouveaux problèmes. Le fils de Benjamin Castaldi est notamment connu pour avoir des relations extrêmement courtes. Les téléspectateurs se souviennent surtout de son couple avec Isabeau, qui n’a duré que 72 heures. Les ex de Benjamin lui reprochent souvent son manque d’implication et sa tendance à ne plus faire d’effort très rapidement. Son histoire avec Giuseppa a ainsi donné lieu à de multiples clashs sur le tournage d’Objectif Reste du Monde. Malgré les tentatives de Julien et Hilona pour réconcilier les deux amoureux, le couple n’aura pas survécu à l’émission. Pourtant, ils sont en ce moment même ensemble dans la villa des Marseillais vs le Reste du Monde 6.





Objectif Reste du Monde : Les retrouvailles de Simon Castaldi et Giuseppa

À la grande surprise des internautes, il semblerait que Simon Castaldi et Giuseppa aient décidé de reprendre leur histoire d’amour au sein du cross de W9. Or, d’après le compte Instagram @shayaratv, les tensions seraient toujours aussi fortes entre les deux candidats. La rumeur prétend que Simon Castaldi aurait trompé Giuseppa. Une trahison que la jeune femme n’a pas pardonné et qui engendre de nombreuses disputes. Un autre habitant de la villa pourrait également venir perturber leur quotidien : Bastien Grimal. En effet, même si Bastos semble plus attiré par Victoria, il ne serait pas insensible au charme de Giuseppa. Pour savoir ce qu’il adviendra du couple de Simon et Giuseppa, il faudra suivre attentivement la sixième saison des Marseillais vs le Reste du Monde sur W9.