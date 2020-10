Orientation. Ecoles et métiers de la création : laissez parler votre créativité

par Nicolas Chalon.



Une ingénieure mexicaine, qui a décidé de quitter son métier pour devenir designeuse, des étudiants en école de commerce profitant d’une passerelle pour se lancer dans la mode, des geeks et des artistes-nés : on trouve, dans les filières créatives, des profils très variés. « C’est bien ce qui fait leur force, chacun y apporte sa sensibilité », estime Cristel Munoz, directrice de 3iS, 1er campus audiovisuel d’Europe avec 15 000 m2 d’infrastructures à Paris, Bordeaux et Lyon.

Ici, on apprend, au choix, différents métiers : des plus techniques, comme étalonneur, cadreur, chef opérateur, aux plus créatifs, comme l’animation 3D ou les jeux vidéo. « Le nôtre, de métier, est de mettre la technicité au service de la créativité », résume Cristel Munoz.



Le chiffre : 61 % des 18-34 ans déclarent que la crise sanitaire a influé sur le sens qu’ils donnaient à leur travail. Source : Yougov/Monster, 2020





Effet Covid ?

Talent et savoir-être

Changer le monde

Quelles voies pour accéder aux formations ?

Après une année préparatoire

Elle est souvent nécessaire pour intégrer les plus grandes écoles. Son objectif : booster vos niveaux et culture artistiques. Notez qu’il en existe des possibilités dans le public comme dans le privé.

Directement

Beaucoup de formations proposent une prépa intégrée, vous la rejoindrez donc tout de suite après

le lycée.

Et sans le bac ?

Particularités de cette filière : elle recrute aussi sans le bac. C’est même le cas des plus prestigieuses, à commencer par l’ENSBA (École supérieure des beaux-arts).

Plus tard

En admission parallèle après un BTS ou une licence.



Le Parisien Etudiant - octobre 2020

