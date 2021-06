Orientation. « Faire de l’influence son métier »

ffollozz, c’est quoi ?

C’est une nouvelle formation consacrée au marketing d’influence, qui ouvre à la rentrée et a vocation à accompagner vers tous les postes de ce nouvel écosystème : influenceurs, agents, manageur réseaux sociaux... Notre constat est qu’il y a beaucoup de nouveaux métiers, des budgets en forte hausse chez les annonceurs et des audiences prodigieuses, loin de tout ce que la communication classique pouvait imaginer. Quand de jeunes influenceurs postent des vidéos qui dépassent les dix millions de vues, cela change tout.

Qui peut devenir influenceur ?

Aujourd’hui dans les lycées, tout le monde veut être influenceur ! Nous leur expliquons que c’est possible, mais que cela s’apprend. Comment faire des vidéos de qualité, un montage et une production professionnels, quelles sont les règles juridiques à connaître, notamment en termes de droits d’auteur, comment construire un business plan, comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux ? Tous ces aspects doivent être maîtrisés pour fairede l’influence son métier.

À qui la formation s’adresse-t-elle ?

Post Bac - préparer sa rentrée 2021

Trouver sa formation

Parcoursup : ça repart !

Mobilité étudiante.

Budget.

Logement étudiant

Jobs étudiants.

Job d'été

Ecoles du numérique

Orientation.

Université

Résultats du Bac 2021

Résultats du Bac

Pour l’heure, nous nous adressons en priorité à des étudiants qui ont déjà obtenu un bac +2 en lien avec la communication, le commerce ou le marketing et ont, surtout, un appétit indéniable pour les réseaux sociaux et un tempérament créatif. Notre nom, « ffollozz », est un mélange de « followers » et de « oser », car nous souhaitons des étudiants qui osent exprimer leurs idées. Pour cette première promotion, nous recrutons une vingtaine d’étudiants et, dès l’année prochaine (septembre 2022), nous ouvrirons cette possibilité à tous les bacheliers. Hors Parcoursup : les écoles qui recrutent encore en dehors de la plateforme