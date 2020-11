Orientation post-bac : étudiants et parents avancent à l'aveugle

par Christel Brigaudeau



C’est maintenant que les élèves de terminale commencent à se préoccuper de leurs études supérieures. Un moment crucial, rendu plus stressant encore cette année par la réforme du bac et le contexte sanitaire.



Voilà trois semaines qu'Emilie court les salons… sans sortir de chez elle. C'est devant son ordinateur que cette élève de terminale cherche l'école qui lui ouvrira les portes d'un avenir qu'elle espère sûr et épanouissant. Samedi, elle écoutait les conférences de l'ISC, une école de commerce. Dimanche, celles de Studyrama. La semaine passée, c'était un rendez-vous de l'Etudiant. « C'est plutôt bien fait, on a des informations, on discute avec des étudiants, mais c'est frustrant de ne pas voir les lieux », témoigne-t-elle.



Il va falloir s'y faire : contraintes sanitaires oblige, l'ensemble des forums et portes ouvertes ont été annulés ou reportés. Et le déconfinement n'y changera rien. D'ici à la fin mars, au moment de graver dans le marbre de Parcoursup les souhaits d'études post-bac, il faudra s'orienter à l'aveuglette.





Le tout-virtuel a ses limites

«Compliqué de s'informer»