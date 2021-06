Orientation. « Réussir sa vie et pas seulement sa carrière »

Pour la rentrée 2021, NEOMA s’est basée sur les nouvelles aspirations des étudiants pour bâtir le Programme Grande Ecole qui s’appuiera désormais sur plusieurs dispositifs pédagogiques assez innovants. Rencontre avec Imen MEJRI, la directrice de la Business School.





Quelles sont les aspirations que les étudiants expriment aujourd’hui ?

Aujourd’hui, les étudiants souhaitent réussir leur vie et pas seulement leur carrière. Leur souhait pour leur vie professionnelle : faire ce qu'ils aiment et aimer ce qu’ils font. Pour parler clairement, nos étudiants carburent à la passion ! Au cours de nos différents échanges avec eux, quatre grandes aspirations ont naturellement été exprimées : « Je serai citoyen du monde », « Je serai créatif et innovant », « Je serai acteur de la digitalisation », « Je serai capable de transformer la complexité en opportunité ». Voire pour certains, « je veux être tout à la fois » ! Nous avons écouté leurs aspirations pour poursuivre la dynamique d’évolution de notre PGE dans ce sens, pour à terme leur offrir les clés d’une trajectoire professionnelle synonyme d’équilibre et de passion.

Comment avez-vous traduit ces aspirations dans le Programme Grande Ecole et comment les étudiants pourront les découvrir ?

Dès la rentrée 2021, les étudiants pourront découvrir une déclinaison du dispositif de peer-learning NEOSMART autour des Langues et de l’Entrepreneuriat, ainsi que quatre nouveaux parcours internationaux immersifs avec des universités renommées. Douze nouveaux parcours internationaux en double-diplôme ou triple-diplôme, seront lancés dès la rentrée avec des partenaires de renom à travers le monde. Quatre parcours pour suivre des cours de programmation et de développement web sur la nouvelle plateforme collaborative et communautaire de l’Ecole complètent la rentrée.

Les écoles de commerce font de la recherche en gestion et c’est un critère important dans les palmarès. Qu’est-ce que cela apporte aux étudiants ?

