→ Orientation. Tentés de poursuivre vos études après un Bachelor ?

Décaler de deux ans leur entrée sur le marché du travail, le temps de laisser passer la crise tout en gonflant leur CV, voilà le pari de nombreux étudiants cette année. « La poursuite d’études est déjà majoritaire en temps normal », rappelle William Hurst, directeur général d’ EDC Paris . Le taux varie fortement selon les écoles et surtout le contenu de l’enseignement : un bachelor spécialisé verra la majorité des étudiants travailler tout de suite ; un programme généraliste les dirigera plutôt vers les masters.





« Davantage d’expérience et de confiance »

EM Normandie

Plusieurs raisons peuvent pousser les étudiants à poursuivre leurs études. Pour Capucine Lenormand, il y en avait au moins deux : « Mon bachelor de management international à l’EM Normandie restait assez large et je souhaitais me spécialiser dans le marketing », juge-t-elle. La seconde raison, c’est l’international : « En 2e année, j’étais à Dubaï et j'avais adoré. Je voulais y retourner et, justement, je pouvais y suivre un double-diplôme en master », explique Capucine. Elle étudiera donc deux années de plus à EM Normandie. Une nouvelle immersion qui lui donne, « plus d’expérience, plus de confiance, et un bien meilleur niveau d’anglais ».Repassant l’année dernière par la France, « pas au meilleur des moments pour démarrer la vie professionnelle », elle choisit de s’expatrier de nouveau, à Budapest (Hongrie), mais sa spécialisation a changé en cours de route. « Après cinq ans dans une grande école, vous êtes capable de changer de métier et de secteur. » Désormais dans les ressources humaines pour une entreprise pharmaceutique, elle a découvert un domaine « fait de contact humain avec des gens passionnés. » Le tout dans une ville « splendide », où son anglais lui sert du matin au soir.