Metal Gear Solid le film : Oscar Isaac va incarner Solid Snake

Il avait déjà publiquement fait part de sa volonté de participer au futur long métrage de Jordan Vogt-Roberts, le réalisateur de Kong: Skull Island. L'acteur Oscar Isaac a décroché le premier rôle dans le film Metal Gear Solid, adaptation au cinéma du jeu vidéo du même nom signé Hideo Kojima. En mars 2019, celui qui joue Poe dans la dernière trilogie Star Wars, avait déclaré rêver jouer le rôle principal dans un film Metal Gear Solid. Le message a été visiblement entendu par Sony, producteur de cette adaptation très attendue par les fans de la saga. Lancé sur PlayStation pour la première fois en 1998, Metal Gear Solid met en scène un soldat qui tente de neutraliser une menace terroriste nucléaire. Le talent de ce militaire hors norme : sa discrétion et son sens de l'infiltration.





Metal Gear Solid : pas encore de date de sortie

Un acteur très pris

Si la date de sortie du film n’a pas été officialisée, on connaît le nom de son scénariste. C’est Derek Connolly (Jurassic World et Kong: Skull Island) qui aura la lourde charge d’adapter l’univers de Kojima en long métrage.Solid Snake vient s’ajouter à un planning bien fourni pour. Après Star Wars, Oscar Isaac n’en a pas fini avec Disney. Le comédien rejoint ainsi le MCU dans la peau de Moon Knight dans une nouvelle série des studios Marvel qui sera diffusée sur la plateforme Disney +. Avec Jessica Chastain, il sera également à l’affiche d’une nouvelle adaptation de Scènes de la vie conjugale d'Ingmar Bergman, en version série sur HBO.Metal Gear Solid est un jeu vidéo mythique édité par Konami apparu dès 1987 avec Metal Gear, la série du jeu est reconnue dans le monde entier par la critique et les gamers avec plus de 33 millions de jeux vendus.