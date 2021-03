Palmarès des Bachelors du Parisien Étudiant : le classement 2021

Le paysage des bachelors change avec le grade licence et de nouveaux entrants. Notre palmarès 2021 accompagne cette transformation.



Rarement un de nos palmarès aura autant évolué. Entre les changements réglementaires et les ambitions des acteurs, nouveaux comme anciens, les lignes bougent. L’ESCP Bachelor in Management BS demeure en tête sans conteste au regard de la qualité de son programme et de l’encadrement offert aux étudiants dans les capitales européennes. Comme ses homologues, la Business School se transforme et se digitalise à grande vitesse et Léon Laulusa, son directeur, le confirme dans l’interview qu’il nous a accordé.

Dans le Top 15 de ce classement, on retrouve les grandes figures des écoles de commerce. En haut du tableau, on note une relative stabilité puisque les bachelors de l’ICN, de Montpellier BS, d’Audencia, de Grenoble école de management et de l’IMT (Institut Mines-Télécom) sont parmi les plus en vue. Excelia avance encore au moment où son périmètre s’agrandit avec la reprise des bachelors de l’Escem.

À ses côtés, l’ESC Clermont marque un retour en force dans ce ranking avec une très belle 11e place. L’arrivée de l’Essca dans le Top 10 signe également une vraie performance de cette institution qui propose aussi un des meilleurs bac +5 hexagonaux.

En revanche, Toulouse BS et Kedge étaient mieux classées les années précédentes. Ces écoles ont été structurées pour l’excellence et devraient décrocher le grade de licence pour leurs bac +3 prochainement.





