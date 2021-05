Palmarès des Ecoles de Commerce du Parisien Etudiant - Le classement 2021

Nous différencions dans notre palmarès les écoles accessibles après deux ans de prépa (tableau du haut) et celles que vous pouvez intégrer juste après le bac (tableau du bas). À vous de choisir le cursus long ou court en fonction de vos objectifs et de vos intérêts.



13e édition de notre classement avec une nouvelle méthodologie 2021. Cette approche méthodologique nouvelle est due à la situation de nombreux établissements qui ne pouvaient pas être évalués à la lueur de l’intégralité de tous nos critères habituels (échanges internationaux limités, budget, développement, attractivité...). La création de ces deux catégories souligne bien la différence entre les cursus en 5 ans et en 3 ans. Consultez les 14 critères de notre classement 2021 ici .



Dans cette période de crise exceptionnelle, les grandes écoles ont dû faire preuve d’une capacité d’adaptation insoupçonnée. Les meilleures ont tenu leur rang face à la crise et retrouvent naturellement leur place dans notre Top 10. HEC Paris garde la première place et renforce sa notoriété mondiale, tandis que son nouveau directeur général, Eloïc Peyrache prend les commandes. Habituées au podium, Essec BS et ESCP BS sont, une nouvelle fois, au coude à coude.





Palmarès des Grandes Écoles de Commerce 2021 - Post-prépa

Le Parisien Etudiant ECOLES Labels Social Infrastruc

tures Profs Recher

che Interna

tional Salaire Entre

preneuriat TOTAL 1 HEC Paris 5 4 4 5 5 5 5 4 65 2 ESCP BS 5 4 4 5 5 4 5 4 64 2 ESSEC BS 5 4 4 5 5 5 5 4 64 4 Edhec BS 5 3 3 4 5 5 5 5 63 5 emlyon BS 4 4 4 4 4 4 5 5 62 5 SKEMA BS 5 4 5 4 5 3 5 5 62 7 NEOMA BS 5 3 3 5 5 5 4 5 61 8 Audencia BS 5 3 4 4 4 4 5 4 59 9 Grenoble EM 5 4 4 4 3 5 4 4 58 10 Rennes SB 4 4 4 4 4 5 4 4 57

Seuls 8 critères sont présentés sur internet - 14 au total sont pris en compte et affichés dans notre journal : consultez notre méthodo ci-dessous

Classement des Ecoles de Commerce post-prépa limité aux 10 premières écoles cette année dû à la crise du Covid.

Consultez ici le classement avec l'ensemble des écoles en 2020

Palmarès des Grandes Écoles de Commerce 2021 - Post-bac

Le Parisien Etudiant ECOLES Labels Social Infrastruc

tures Profs Recher

che Interna

tional Salaire Entre

preneuriat TOTAL 1 Iéseg 5 3 3 5 5 3 4 4 57 2 Essca 5 4 4 4 4 4 4 3 56 3 EM Normandie 4 4 4 4 4 4 4 4 55 4 EMLV 2 4 3 4 5 3 4 4 54 4 PSB 4 3 4 3 5 4 4 4 54 6 EDC 2 5 4 4 4 3 3 4 51 6 ESCE 2 3 4 4 4 3 5 3 51 8 EBS Paris 2 4 3 5 4 3 3 3 46 9 Esdes Lyon 2 5 3 4 3 4 2 2 45 9 Ipag BS 2 4 4 4 5 1 3 3 45 11 ISG 1 2 3 4 3 3 4 2 42 12 ICD BS 1 5 4 3 5 2 2 2 41 13 Idrac BS 1 5 4 3 4 2 1 3 38 14 Istec 1 3 3 3 2 1 2 1 30

