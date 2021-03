Palmarès des Lycées 2021 : taux de réussite, taux de mention, valeur ajoutée... notre classement

Lycée sélectif, accompagnant, performant... comment juger de la qualité d'un lycée ? Derrière un taux de réussite au baccalauréat, qui l'an dernier a été record avec l'annulation des épreuves dû fait de la crise sanitaire, se cache bien des subtilités pour choisir un bon lycée.



Chaque année le Ministère de l'éducation révèle les données brutes de réussite des lycées mais aussi les valeurs ajoutées de chaque établissement par rapport à la moyenne nationale sur une population d'élèves comparables afin de guider les parents, élèves vers de bons lycées... mais aussi équipes de professeurs vers de bonnes pratiques.





Palmarès des Lycées du Parisien : notre méthodologie.

Les meilleurs lycées : impact du Covid-19 sur le Palmarès

Chaque média se base ensuite sur ces données brutes pour établir selon lui, quel est le meilleur lycée ? Pour Le Parisien / Aujourd’hui en France nous avons choisit de mettre en avant les lycées qui font le plus progresser leurs élèves pendant les 3 années de la seconde au bac.Ainsi notre méthodologie est basée comme l'an dernier sur 4 critères : la somme des Valeurs ajoutées du Lycées (Valeur ajoutée sur le Taux d'accès de la seconde au Bac, sur le Taux de réussite, sur le Taux de Mentions), son taux de réussite brut, taux de mention brut et enfin en cas d'ex aequo selon son effectif (plus le lycée a d'élèves plus il a de mérite dans notre Palmarès).La "Valeur Ajoutée" d'un lycée est la différence entre sont taux de performance "constaté" et celui "attendu" compte tenu du niveau des élèves entrés en seconde. Le Ministère calcule les taux attendus en prenant en compte la situation géographique, niveau des élèves en troisième (note du brevet), CSP des parents...est qu'un lycée d'élite ne recrutant que les meilleurs élèves en seconde, a moins de mérite à obtenir 100% de réussite au Bac qu'un lycée moins sélectif et plus accompagnant.En 2020, avec l’annulation des épreuves finales, et la prise en compte du contrôle continu, les taux de réussite ont explosé avec un taux record du Baccalauréat de 95% toutes séries confondues contre 88% en 2019 (+7 points ! ). Dans les séries générales et techno : 418 lycées (sur 1800) affichent 100% de réussite pour le bac 2020 (ils étaient 119 en 2019) ; 8 lycées affichent 100% de mentions pour le bac 2020 contre 3 en 2019. Mais ces performances exceptionnelles n'ont pas eu un impact sur notre Palmarès car la méthodologie prend en compte l'évolution des élèves sur les 3 ans et non un résultat sur une année.Vous pouvez aussi décider de votre propre classement sur le taux de réussite ou taux de mention Seuls les lycées ayant plus de 20 élèves candidats au Bac GT ou 10 élèves candidats au Bac Pro sont présents dans les données fournies par le Ministère.Dans notre classement national : nous ne prenons en compte que les lycées de plus 100 élèves présentés au Bac Général et Techno ou Pro.

