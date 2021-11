Parcours - Anne Sila : « Je suis entrée en fac en L.E.A pour devenir professeur d'anglais mais... »

Anne Sila arrachait il y a quelques semaines une victoire dans l’émission « The Voice All Stars » en étant plébiscitée à près de 38% par les votes du public. La protégée de Florent Pagny aura passé avec brio mais non sans stress toutes les étapes de cette édition spéciale du télé crochet qui réunissait les plus belles voix.



Ce retour dans la célèbre émission de TF1 n’était pas un pari facile pour Anne Sila. Avec la sortie son nouvel album, la jeune chanteuse se dévoile encore plus. L’occasion pour nous de retracer son parcours.



Anne Sila nait à Valence, ville dans laquelle, elle restera jusqu’à l’âge de 17 ans. Adolescente, Anne Sila était un peu solitaire, froide et un peu insolente nous confie-t-elle. « Pendant mes années lycées, je rêve de faire de la musique mais j’ai vraiment la sensation que c’est impossible et j’avais aussi envie de faire professeur d’anglais… ». La musicienne passe son baccalauréat et rentre dans un cursus de langues étrangères appliquées à Valence avec l’apprentissage de l’anglais et espagnol. Cependant à la fin de la première année, elle est sollicitée pour rejoindre un groupe de chants du monde baptisé Evasion. Elle décide alors de tenter l’aventure en se disant qu’elle pourra terminer son cursus ultérieurement. En réfléchissant à son orientation, Anne Sila aurait imaginé aussi être coiffeuse ou bien encore neurobiologiste. « Je voulais savoir ce qu’il se passait dans le cerveau pendant les rêves… » sans doute inspirée par ses parents qui travaillent dans l’univers médical nous déclare-t-elle.





Sa jeunesse et le conservatoire.

Son confinement.

Ses conseils

Les parents de l’artiste l’inscrivent très tôt au conservatoire et Anne Sila fait les classes CHAM (classes à horaires aménagés musique). Le matin, se déroulent les cours magistraux et l’après-midi les élèves sont autonomes avec leurs devoirs et leur planning d’apprentissage de la musique. Solfège, musiques de film, histoire de la musique et pratique du violoncelle rythment la vie de l’écolière du CE1 au CM2. Ensuite Anne Sila fera un collège dans un cursus classique tout en continuant assidument le conservatoire.Anne-Sila a profité de cette période pour définir son projet et ce qu’elle voulait devenir. Elle avoue que cette pause forcée lui a fait le plus grand bien et qu’elle l’a eu la chance de bien le vivre. Ménage et cuisine furent souvent au programme de ces journées confie-t-elle avec le sourire.« Le jeu de l’art et de la musique c’est aussi un jeu de chance ce n’est pas qu’une question de niveau. Faire de la musique c’est une chose, en faire son métier, cela en est une autre. Ensuite si vous êtes motivé, il faut foncer. » conclut-elle.Retrouve son interview par Benjamin DAHAN :