Gus est devenu en quelques années une des figures emblématiques de la magie en France. Actuellement en tournée dans toute la France, l’illusionniste sera le 19 et 20 février 2022 sur la scène parisienne des Folies Bergère.



Gus, l’as de la manipulation des cartes n’avait pas forcément comme dessin de devenir l’artiste qu’il est aujourd’hui. C’est finalement avec le choix de son cursus étudiant à l’étranger que la magie va se mettre sur son chemin. Retour sur son parcours.





Ses années collège et lycée

L’échange universitaire qui sera le déclic

Ses stages et ses jobs étudiants

Sa dernière année à l’IESEG

Ses conseils

Gus ne garde pas un souvenir impérissable du collège qu’il a fréquenté non loin de Lyon où tous les élèves étaient fans de football. Heureusement que ces trois petites sœurs lui offriront du réconfort durant cette période.Au lycée dans le centre de Lyon, l’artiste sera plus épanoui avec des amitiés pour la vie comme il nous le confie. Il choisit une filière scientifique avec mention européenne et obtient son bac en 2007. Il se souvient notamment de cours d’histoire en anglais. En terminale, le lycéen veut faire une école de commerce à Lille d’où il est originaire et fait ainsi son étude de marché des écoles de commerce. « Je veux une école post-bac et monter dans le train de l’école et ne plus en descendre », déclare-t-il. Le choix de l’IESEG s’impose à lui. Il passera aussi les entretiens à l’ESSCA. Il obtient en cinq ans un diplôme en sales management."ça coûte cher une école ! Tu peux en parler à mes parents : payer 5 ans d'école de commerce pour finir Troubadour"En première année, l’étudiant est studieux, et par ses résultats, a la possibilité de choisir l’université à l’étranger qui va l’accueillir pour un semestre. Il partira ainsi étudier à la Hong-Kong Polytechnic University. Avec quatre copains un soir, Gus réalise un tour de magie avec des cartes sans prétention qui lui vaut son heure de gloire parmi sa bande. Un de ses amis lui offre alors une vidéo d’un célèbre magicien français. De ce moment-là, l’étudiant commence à travailler des tours non-stop pendant les cours et même pendant les soirées à Hong-Kong.Gus revient à Lille pour poursuivre ses études. En fin de troisième année, il part faire un stage commercial pendant trois mois en Angleterre dans une entreprise qui fabrique des poulaillers en plastique. Lors de la quatrième année, il part faire un semestre à Copenhague. Pour décrocher un job étudiant là-bas, il imprime des CV qu’il distribue dans une vingtaine de restaurants et propose ses services d’apprenti magicien. Un seul restaurant libanais le rappelle mais l’embauche finalement pour être serveur. Il n’y restera qu’une semaine. Au culot, il décroche un job de serveur performeur dans un restaurant chic de la ville. Pendant quatre mois, il officiera donc comme serveur magicien.Gus va passer six mois à travailler sur son mémoire sur le thème « Détournement d’attention dans les négociations commerciales. » Lors de la soutenance, l’étudiant réalise un spectacle de magie qui ne lui vaudra pas une bonne note mais qui lui permettra de valider son année. Son stage de fin d’étude, il le réalisera dans une agence d’événementielle lyonnaise. Il fait alors ses armes lors de conventions de grandes entreprises.« Il ne faut pas avoir peur de vivre des expériences qui sont peut-être en dehors de son rêve officiel. Même si on fait des virages un peu étranges, il ne faut pas lâcher. Même une grosse galère pourra vous servir plus tard », conclue-t-il.Retrouve son interview par Benjamin DAHAN