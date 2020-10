Parcoursup 2020 : le bilan. 79% des bacheliers se disent satisfaits des réponses

949 935. C’est le nombre de candidats qui, sur Parcoursup en 2020, ont confirmé au moins un voeu d’orientation. Un chiffre en hausse de près de 6% par rapport à 2019, et qui s’accompagne par un nombre record de voeux formulés sur la plateforme : 10,1 millions de voeux ! A mettre en relation avec la hausse conséquente du nombre de bacheliers du cru 2020, soit 48 000 dossiers de futurs étudiants en plus par rapport à 2019 (l'ensemble des chiffres cités proviennent du Ministère et de la plateforme Parcoursup).





Davantage de propositions acceptées en 2020

70 200 places n’ont pas trouvé preneur

8 néo-bacheliers sur 10 jugent facile de s’inscrire sur Parcoursup

Cette année un peu plus de 827 000 candidats ont reçu une ou plusieurs propositions d’admission, et 665 000 en ont accepté une, en hausse de presque 10% par rapport à l’année dernière. 100 597 propositions ont été faites sous la forme d’un “oui si”, qui suppose une mise à niveau du candidat en début d’année, et 30% des jeunes concernés les ont acceptées. 34 831 candidats sans proposition ont saisi les CAES (commission d’accès à l’enseignement supérieur) et en ont finalement reçu une. Au 24 septembre, “seulement” 591 jeunes étaient encore sans solution, dont 327 bacheliers professionnels.De fait, année après année, les possibilités des bacheliers d’intégrer l’enseignement supérieur reste très liées à leur bac : si, le chiffre tombe à 90% pour les bacheliers technologiques, et 79,8% pour les bacheliers professionnels. Beaucoup de voeux non satisfaits cette année encore concernent des demandes d’orientation dans des filières sélectives courtes, BTS et DUT. Cependant tous les bacheliers sans proposition qui le souhaitent peuvent être accompagnés jusqu’à la fin octobre par les CAES pour réussir à trouver un endroit où poursuivre leurs études. Car il reste encore des places dans l’enseignement supérieur en ce début octobre...A la fin de la phase complémentaire, il restait en effet plus de 70 200 places disponibles dans des établissements d’enseignement supérieur, hors apprentissage, peut-être une preuve du décalage entre les aspirations des futurs étudiants, et l’offre de formation. Un chiffre en hausse par rapport à 2019, mais qui s’explique par le fait que davantage de formations sont désormais intégrées dans la plateforme Parcoursup : en 2018 la plateforme proposait 13 000 formations différentes, contre plus de 17 000 en 2020 - on peut citer par exemple l’arrivée cette année des formations en IFSI (instituts de formation en soins infirmiers).Mais qu’ont pensé de leur expérience “Parcoursup” ceux qui l’ont découverte cette année, les néo-bacheliers ? Pour le savoir le ministère de l’ESR a fait réaliser une étude d'opinion par l'institut IPSOS du 9 au 20 septembre 2020 (Source des chiffres : Ipsos – Enquête d’opinion des néo bacheliers sur parcoursup – Septembre 2020).Bon point pour les créateurs de la plateforme, entre 7 et 8 lycéens de terminale sur 10 ont jugé “facile” la création de leur dossier et l’inscription sur Parcoursup, ainsi que la formulation et la confirmation des voeux. L’avis général est aussi très positif sur la qualité des fiches descriptives et l’affichage des prérequis, trés majoritairement jugés “claires”, “agréables à lire”, “complètes”. Enfin 79% des bacheliers interrogés se disent satisfaits des réponses des formations à leurs voeux.18% d’entre eux affirment ainsi ne pas avoir reçu d'accompagnement de la part de leur professeur principal pour réfléchir à leur projet d’orientation, et 15% n’ont pas eu d’aide de leur établissement pour prendre en main la plateforme - alors même que la formulation des voeux a clos le 12 mars, avant le début du confinement, donc. Reste que quand on leur demande quelles sont les personnes avec lesquelles ils et elles ont le plus échangé pour arrêter leurs voeux, les lycéens citent en majorité leurs proches (76%), et leur professeur principal (64%). Seulement 20% des lycéens disent avoir rencontré le conseiller d'orientation de leur lycée. Enfin une toute petite minorité dit avoir eu besoin de faire appel aux services d’aide proposés par Parcoursup : 21% via la rubrique Contact du site, 12% via les comptes officiels sur les réseaux sociaux, et un tout petit 10% via le numéro vert de Parcoursup.

Sandrine Chesnel