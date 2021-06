Parcoursup 2021 : les 20 formations les plus demandées

Santé, ingénierie, droit : voilà les 3 domaines de formation les plus demandés par les futurs étudiants, parmi 7,9 millions de vœux enregistrés sur Parcoursup.



Les difficiles conditions de travail des soignants, mises en lumière depuis 18 mois par la pandémie mondiale, n’ont pas fait baisser les vocations des futurs soignants. Bien au contraire ! En effet cette année encore les métiers de la santé se taillent la part du lion parmi les vœux enregistrés sur Parcoursup, en hausse par rapport à 2020, avec plus de 689 000 demandes pour intégrer la formation d’infirmier, et plus de 664 000 pour entrer en PASS, première année du parcours d’accès spécifique santé (ex première année de médecine). Dit autrement : à eux deux, le diplôme d'état d’infirmier et le PASS engrangent plus de 17% des 7,9 millions de vœux enregistrés sur Parcours en 2021.



Sur la troisième marche du podium, les écoles d’ingénieurs recrutant post-bac, qui réunissent 542 000 vœux. A elles seules, ces 3 formations représentent donc de 24% de la totalité des vœux enregistrés sur la plateforme Parcoursup en 2021 .









Les “vieux” BTS et les “nouveaux” BUT en force

Podium inchangé pour les licences universitaires

Début de la phase complémentaire le 16 juin

Parmi les 20 formations qui ont enregistré le plus de vœux en 2021 on retrouve 5 brevets de techniciens supérieurs, autant de valeurs sûres très demandées chaque année : Management commercial opérationnel, Négociation et digitalisation de la relation client, Commerce international, Gestion de la PME, et Comptabilité Gestion. Les BTS les moins demandés sont le BTSA Sciences et technologies des aliments options produits céréaliers, et le BTS Industries céramiques.Le bachelor universitaire de technologie, bac + 3 ans qui remplace le DUT mais en gardant les mêmes spécialités et intitulés, se distingue lui aussi dans les 20 formations les plus demandées sur Parcoursup grâce à deux domaines qui ont fait la gloire des DUT : Techniques de commercialisation (TC), et Gestion des entreprises et des administrations (GEA). Les BUT les moins demandés sont les deux parcours des BUT Carrières sociales, et le BUT Packaging, emballage et conditionnement.Au rayon “licences universitaires”, la licence de droit est loin devant les autres, totalisant à elle toute seule 4,74% de la totalité des voeux enregistrés sur Parcoursup en 2021 , toutes formations confondues. Elle est suivie par la licence de psychologie, devant l’économie-gestion, STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives, puis les langues étrangères, avec LLCER (langues, littératures & civilisations étrangères et régionales) puis LEA (langues étrangères appliquées). Viennent ensuite les licences de sciences de la vie, histoire, mathématiques, AES (administration économique et sociale).Les 3 licences les moins demandées sont en sciences humaines et sociales : deux licences de théologie catholique et protestante, et une double licence histoire/allemand ferment le tableau.En licence LAS (licence généraliste avec une option santé), les 3 licences les plus demandées sont, assez logiquement, les licences de sciences de la vie, psychologie, et sciences de la santé.Les premières réponses aux vœux des futurs étudiants ont commencé à arriver sur Parcoursup le 27 mai dernier. Les formations qui disposent de places disponibles à l’issue de cette première phase seront accessibles depuis le moteur de recherche de Parcoursup à partir du mercredi 16 juin prochain, et jusqu’au 16 septembre.

