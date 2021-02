Parcoursup 2021 : les nouvelles formations disponibles via la plateforme

Au fil des éditions, Parcoursup agrandit son offre. Le site propose désormais 18 000 formations (+2 500 en un an). Voici celles qui font leur entrée cette année :





Les classes préparatoires MP2I (Maths, physique ingénierie et informatique)

Les prépas

Les bachelors universitaires de technologie (BUT)

Des parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE)

Les écoles nationales vétérinaires

Sciences Po Paris

Toujours plus d’alternance

C’est une nouveauté dans les classes préparatoires qui débouchent, en particulier, sur les concours des grandes écoles d’ingénieurs. Elle accorde une place inédite à l’informatique. Les étudiants suivront jusqu’à six heures par semaine de cette matière, contre deux pour les étudiants de MPSI (Maths, physique et sciences de l’ingénieur).L' ECG (économique et commerciale voie générale) est issue de la fusion de deux prépas : ECS (Économique et commerciale, option scientifique) et ECE (Éco­nomique et commerciale, option économique).Ces cursus en trois ans remplacent les DUT (Diplôme universitaire de technologie), Parcoursup intègre donc cette réforme de diplôme pour la rentrée 2021.Il s’agit d’une nouvelle manière de se former au métier d’enseignant, en commençant dès la première année de licence.Le principe de la formation joue sur une alternance avec des périodes au lycée (où seront dispensés des cours de culture générale et d’approfondissement de certaines disciplines) et d’autres à l’université, dont la place ira en s’accroissant au fil des trois ans.Le tout sera entrecoupé de deux stages d’observation en école primaire, dès les 1re et 2e année, pour une formation plus tournée vers le terrain, ainsi qu’un stage à l’étranger.Jusqu’ici difficilement accessibles (deux années de classe préparatoire et des concours très sélectifs pour rejoindre des cursus en six ans), les quatre écoles vétérinaires publiques ouvrent, à partir de cette année, certaines places (160 sur les 640 disponibles) aux bacheliers via Parcoursup.Cette nouvelle voie d’accès, appelée Première année commune aux écoles nationales vétérinaires, recrutera sur dossier scolaire et entretiens oraux.L’antenne parisienne de Sciences Po rejoint enfin la cohorte des IEP (Institut d’études politiques) sur la plate-forme. Plus d’exception, donc, et une procédure d’admission unifiée, tant pour les étudiants français qu’internationaux. Quatre points sont pris en compte : les notes obtenues au bac (ou son équivalent étranger). Le dossier scolaire dans son ensemble (notes obtenues au lycée, appréciations des professeurs, évolution). Trois exercices rédactionnels. Une épreuve orale, aussi célèbre que redoutée.Les cursus en apprentissage sont désormais plus de 5 000 sur Parcoursup, avec un accompagnement renforcé pour trouver une entreprise d’accueil.

Le chiffre : 10 millions de vœux ont été formulés l’an dernier sur Parcoursup. Source : Mesri, 2020

« Toutes nos épreuves auront bien lieu »

3 questions à Marie Verlé Responsable des programmes supérieurs, Ferrandi Paris



Ferrandi Paris est entré l’année dernière sur Parcoursup. Pour quel bilan ?

Nous sommes très satisfaits, même s’il s’agissait pour tout le monde d’une année particulière ! Le Covid a bousculé nos processus de sélection, pour ne garder qu’un entretien de motivation. Ce ne sera pas le cas cette année, où toutes nos épreuves auront bien lieu, en présence ou à distance selon le contexte sanitaire.



Quelles sont ces épreuves ?

Il y a d’abord les écrits, qui se déroulent en trois parties, avec de l’anglais, de la culture générale et un test de logique. Puis deux entretiens oraux, l’un avec un enseignant technique (chef cuisinier, par exemple), l’autre avec un enseignant général (finance, marketing, droit). Bien sûr, les bacheliers ne sont pas censés tout connaître ! C’est leur curiosité, leur culture et surtout leur motivation que nous cherchons à déceler.



Cette année, tous les contacts avec les candidats seront digitaux ?

Nous ne pouvons pas anticiper l’évolution du contexte sanitaire. D’ores et déjà, nous prévoyons plusieurs journées portes ouvertes virtuelles pour permettre aux lycéens de découvrir Ferrandi Paris. Ils trouveront aussi sur notre site beaucoup d’informations : des lives Instagram, des visites virtuelles, des conférences. Ils peuvent aussi, à tout moment, prendre rendez-vous avec qui ils le souhaitent : enseignants, étudiants, administration, moi-même… Toutes nos équipes sont inscrites, vous n’avez qu’à choisir votre interlocuteur ! Nous sommes très satisfaits, même s’il s’agissait pour tout le monde d’une année particulière ! Le Covid a bousculé nos processus de sélection, pour ne garder qu’un entretien de motivation. Ce ne sera pas le cas cette année, où toutes nos épreuves auront bien lieu, en présence ou à distance selon le contexte sanitaire.Il y a d’abord les écrits, qui se déroulent en trois parties, avec de l’anglais, de la culture générale et un test de logique. Puis deux entretiens oraux, l’un avec un enseignant technique (chef cuisinier, par exemple), l’autre avec un enseignant général (finance, marketing, droit). Bien sûr, les bacheliers ne sont pas censés tout connaître ! C’est leur curiosité, leur culture et surtout leur motivation que nous cherchons à déceler.Nous ne pouvons pas anticiper l’évolution du contexte sanitaire. D’ores et déjà, nous prévoyons plusieurs journées portes ouvertes virtuelles pour permettre aux lycéens de découvrir Ferrandi Paris. Ils trouveront aussi sur notre site beaucoup d’informations : des lives Instagram, des visites virtuelles, des conférences. Ils peuvent aussi, à tout moment, prendre rendez-vous avec qui ils le souhaitent : enseignants, étudiants, administration, moi-même… Toutes nos équipes sont inscrites, vous n’avez qu’à choisir votre interlocuteur !

