Parcoursup 2021 : les premières réponses à vos voeux à partir de 19h

Vous êtes cette année plus de 931 000 candidats a avoir formulé au moins un voeu ... et à attendre ces résultats. Afin que vous puissiez tous consulter simultanément les réponses, le site Parcoursup sera dans un premier temps en mode « consultation » uniquement, puis au cours de la soirée, une fois la surcharge des serveurs passée, vous pourrez commencer à répondre aux propositions qui vous ont été faites.Pas d'urgence, prenez le temps d'y réfléchir ! Vous avez jusqu'à lundi soir (J+4) pour répondre à ces premières réponses reçues ce 27 mai. Attention, ensuite, le délai passe à J+3 puis J+2... les dates sont bien indiquées sur le site.Plusieurs types de réponses peuvent être affichés en face de chaque vœu réalisé : une proposition d’admission "oui" (pour les filières sélectives et non sélectives), un "oui si" (uniquement pour certaines filières universitaires non sélectives), une réponse "en attente" (pour les filières sélectives et non sélectives), une réponse négative “non” (uniquement pour les filières sélectives).Vous devrez ensuite répondre à votre tour face à ces réponses des formations par deux options : "J'accepte" ou "Je refuse".La phase d’admission fonctionne de manière progressive et continue, selon les désistements des candidats.Ce sont les candidats qui libèrent des places au fur et à mesure qu’ils acceptent ou refusent certaines propositions, ce qui permet de faire immédiatement de nouvelles propositions à d’autres.Pour éviter le stress durant toute la journée : chaque matin, et uniquement une fois par jour, les dossiers sont mis à jour : vous serez alerté dès que vous recevrez une ou plusieurs propositions d’admission (par mail et via l' application mobile maintenant disponible). Les propositions d’admission seront envoyées, du 27 mai jusqu’au 14 juillet 2021.À partir du 27 mai et tout au long de la procédure, le nombre de propositions faites aux candidats augmentera donc progressivement.Dès le 28 mai, si vous avez des vœux en attente et que vous êtes sûr de vos choix, vous avez la possibilité d’activer le répondeur automatique.Un accompagnement spécial est prévu pour les candidats qui ont exclusivement demandé des formations sélectives et dont les candidatures n’auraient pas été retenues (même dès le 27 mai). Les équipes du site Parcoursup prendront rapidement contact avec vous pour vous présenter les solutions possibles. Pour notamment se préparer au mieux à la phase complémentaire qui débutera le 16 juin 2021.Vous pouvez contacter les équipes Parcoursup par téléphone via le numéro vert 0 800 400 070 qui sera exceptionnellement ouvert samedi 29 et dimanche 30 mai.

