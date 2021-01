Parcoursup 2021 : nouveautés, étapes... ce qu'il faut savoir et préparer

Les choses sérieuses peuvent commencer pour la campagne d'inscription dans l’enseignement supérieur, millésime 2021. A partir du mercredi 20 janvier, les futurs étudiants peuvent commencer à enregistrer leurs vœux d’orientations sur la fameuse plateforme Parcoursup.fr.



Le site Parcoursup avait rouvert le 21 décembre dernier pour permettre aux lycéens et aux étudiants en réorientation de consulter son moteur de recherche et commencer à se renseigner sur les formations qui les intéressent, et leurs critères de recrutement.





Chaque année de nouvelles formations sont disponibles via la plateforme Parcoursup qui vise l’exhaustivité. Le choix est large : le ministère de l’enseignement supérieur annonce que plus de 17 000 formations différentes et reconnues par l’Etat sont désormais accessibles via Parcoursup.un nouveau diplôme : le Bachelor universitaire de technologie, ou BUT , en trois ans après le bac, vient remplacer les anciens DUT (bac+2), dont il reprend les 24 spécialités;: la MP2I, ou Mathématiques, physique, ingénierie et informatique, pour les futurs étudiants qui souhaitent choisir une orientation scientifique avec un enseignement renforcé en informatique;, fusion des prépas ECS (pour les anciens bacs S) et ECE (pour les anciens bacs ES), plus connues sous le nom de “prépa HEC” car elles permettent de préparer les concours d’entrées des grandes écoles de commerce ;(parcours préparatoire au professorat des écoles), et accessible dès la première année de licence;la Première année commune aux écoles nationales vétérinaires, accessible après la terminale, qui ne remplace pas la “prépa véto” en deux ans, mais vise à élargir le recrutement des futurs vétérinaires.Ce qui ne change pas : chaque formation est présentée sous forme de fiche détaillée, censée être actualisée tous les ans, pour présenter notamment les objectifs de la formation, ses débouchés, et les attendus des recruteurs, soit les compétences et les connaissances incontournables pour réussir dans chacune d’entre elles. Sont aussi détaillés les critères d’examen des dossiers des candidats.Selon le communiqué du ministère, “la plupart” de ces fiches devraient aussi comprendre une rubrique “Bac 2021” dans laquelle seront détaillées pour chaque formation les spécialités du bac à privilégier. Une information qui sera donc surtout utile aux secondes, qui feront leurs choix de spécialités dans les prochains mois.Tout comme les années précédente, un numéro vert est à disposition des jeunes et de leurs parents, au 0 800 400 070. Nouveauté 2021, des “Tchats Parcoursup” sont mis en place pour répondre aux questions des candidats. Ils compléteront les autres canaux d’information que sont la messagerie de Parcoursup mais aussi les comptes Twitter, Snapchat, Facebook et Instagram de la plateforme d’inscription.

