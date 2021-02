Parcoursup 2021 : spécialités, dossiers, distanciel... les nouveautés cette année

Tout bien pesé, c’est surtout aux établissements que Parcoursup réserve le plus de nouveautés cette année. Sur le site, en effet, un nouvel aspect est à prendre en compte : les spécialités choisies en première et terminale, suite à la réforme du bac. « Pour intégrer ces éléments, le planning a été un peu allongé », précise Nelly Rouyrès, vice-présidente du Pôle Léonard de Vinci, à Paris-La Défense, qui présente deux de ses écoles sur la plate-forme, EMLV (pour le management), et Esilv (pour les ingénieurs).



Initialement prévues les 15 et 17 mars, les épreuves de ces options viennent d’être annulées par le ministère de l’Éducation nationale. Elles sont remplacées par les notes obtenues en contrôle continu. Un premier changement de programme !





Gérer les spécialités

Dossiers plus complets

Année distancielle

Nos conseils pour réussir sur Parcoursup :



Respectez les dates

Le calendrier des différentes phases de Parcoursup ne tolère aucun retard. Avancez pas à pas en n'attendant pas la dernière minute pour compléter les étapes, il faut souvent en parler avec vos parents, professeurs avant de valider ou compléter une lettre, un texte à faire relire etc... Gardez un œil dessus et consultez régulièrement votre messagerie pour ne rien manquer.



Répartissez vos vœux

Il s’agit de bien répartir les vœux entre filières sélectives (BTS, prépa, BUT) et non sélectives (licence), pour être sûr de trouver une place si vous n’obtenez pas la formation de vos rêves.



Utilisez l’apprentissage

C’est un choix qui vous accorde 10 vœux supplé­mentaires, profitez-en !

Visitez la plate-forme Vous trouverez des rendez-vous d’information, tutoriels, foires aux questions, présentations en vidéo… Vous pouvez aussi dialoguer avec d’anciens étudiants et les équipes pédagogiques. Remplissez bien votre profil Ne vous contentez pas de répondre aux seuls champs obligatoires. Détaillez au maximum vos expériences, les raisons qui vous poussent à candidater, votre motivation.



Plus de conseils pour votre orientation et vos voeux sur Parcoursup

