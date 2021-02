Parcoursup 2021 : un besoin de plus de clarté et transparence

L’inquiétude est grande… Selon un récent sondage, 69 % des lycéens de terminale estiment que la crise sanitaire est un frein pour leur orientation vers l’enseignement supérieur. Espérons que l’ouverture de la phase de formulation des vœux et ses 18 000 formations, dont 5 000 en apprentissage, aideront les jeunes à s’y retrouver.



Dans ce contexte, de nombreuses initiatives ont été prises pour renforcer l’accompagnement à l’orientation. Outre une aide en ligne gratuite et une messagerie sur le site, une vingtaine de sessions de tchats sont prévues et des conseils pour mieux formuler ses souhaits disponibles sur Parcoursup.fr. Pour le volet apprentissage, qui résiste bien en cette période difficile, le site a élargi les informations à l'attention des candidats pour faciliter des prises de rendez-vous ou des contacts avec les employeurs. Ainsi, lorsqu’ils consultent une formation en alternance, ils peuvent accéder aux entreprises qui recrutent.





Ajustements nécessaires

Éviter les incompréhensions

On le voit : tout est fait pour renforcer l’accompagnement des jeunes. Il y a un an, la totalité des bacheliers inscrits sur la plate-forme avait reçu au moins une proposition et 79 % d'entre eux se disaient satisfaits des réponses proposées . Enfin, moins de 0,1 % des candidats n’avaient pas trouvé de solution en septembre dernier. Mais, le procédé gagne en maturité. « Le système réalise aujourd’hui en un temps record l’adéquation entre les vœux et les classements des établissements. C’est remarquable compte tenu du nombre de candidats et de la quantité de filières. Il ne faut pas oublier cela : c’est une véritable performance », insiste Pascal Charpentier, proviseur du lycée du Parc, à Lyon (Rhône).Tout le monde espère évidemment flirter avec le 100 % de satisfaction et éviter certaines incompréhensions qui demeurent. « J’avais un bon dossier et je n’ai eu aucune des sept prépas que j’ai présentées », raconte Émile, 18 ans, actuellement dans une école de commerce après bac. Je suis content, mais au fond ce n’est pas ce que j’avais demandé. Et je n’ai toujours pas compris pourquoi je ne suis pas en classe prépa aujourd’hui. »A contrario, l’année dernière, 70 200 places n’ont pas trouvé preneur dans des établissements d’enseignement supérieur. Une preuve du décalage entre les aspirations des futurs étudiants et l’offre de formation.

Le chiffre : 64 % des Français de 18 à 25 ans sont dans le flou au moment de choisir une orientation. Source : Institut YouGov pour Kaspersky France, 2020

Besoin d'une plus forte transparence

