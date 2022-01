Parcoursup 2022 : formations, notes de spécialités... les nouveautés cette année

Le compte à rebours de l’année du bac a commencé pour les futurs bacheliers de l’an 2022. A partir du jeudi 20 janvier (11h) il sera possible de commencer à enregistrer vos vœux d’orientation sur la plateforme Parcoursup, et ce jusqu’au 29 mars inclus. Lancée il y a 4 ans, Parcoursup accueille chaque année de nouvelles formations : de 17 000 en 2021 elle passe à 19 500 en 2022.



=> Le calendrier complet Parcoursup 2022





Parmi les nouvelles formations qui font leur arrivée sur Parcoursup figurent les bachelors (bac +3) en modélisme, management de la mode, ou fashion design de l’Institut français de la mode (IFM), à Paris, mais aussi, en 2 ans, le BTS de mécatronique navale, ou bien encore le DEUST (diplôme universitaire d’études scientifiques et techniques) de préparateur en pharmacie.De même de nouvelles écoles supérieures d’art et design font leur entrée sur la plateforme, même si certaines d’entre elles continuent de gérer les candidatures hors Parcoursup, à savoir Avignon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Reims, Nimes, Toulon, Bayonne, Epinal, les Beaux arts de Paris, Lyon, Metz, et l’ENSAD.Autre nouveauté : les étudiants tentés par les métiers de l’enseignement peuvent s’inscrire dans un nouveau parcours préparatoire pour les futurs professeurs des écoles, baptisé PPPE (parcours préparatoire au professorat des écoles), accessible dès la première année de licence, dans 14 mentions différentes, dont Lettres, Mathématiques, STAPS, Sciences de l’éducation, etc. En 2021 il a été expérimenté sur quelques licences mais sera accessible dans plus de 30 académies à la rentrée 2022.Enfin les bacheliers qui souhaitent suivre un cursus très court, en un an, pourront se tourner vers les nouvelles formations labellisées à bac+1, qui permettent de préparer un diplôme d'établissement, et non un diplôme national, qui vise à une insertion directe dans le monde du travail.Parmi les nouveautés de 2021 qui ne sont pas encore très connues des futurs bacheliers, ou de leur famille, figurent les bachelors universitaires de technologie, ou BUT , en trois ans après le bac. Ils ont remplacé à la rentrée 2021 les anciens DUT (bac+2), dont ils reprennent les intitulés. Les IUT qui les proposent s’attendent à un nombre record de vœux en cette année 2022 - plus de 1 millions - car le format est séduisant : un bac+3, pour un montant de frais d’inscription modique, qui peut ensuite être complété par un master. De fait en 2021 les BUT Techniques de commercialisation et Gestion des entreprises et des administrations faisaient déjà partie des 10 vœux les plus demandés sur Parcoursup.A rappeler également parmi les nouveautés de 2021 l’arrivée de: la MP2I, ou Mathématiques, physique, ingénierie et informatique, et la prépa économique et commerciale (ECG), fusion des prépas ECS (pour les anciens bacs S) et ECE (pour les anciens bacs ES); ainsi qu’une nouvelle voie d’accès au métier de vétérinaire : la Première année commune aux écoles nationales vétérinaires.Mais la plus grande des nouveautés du Parcoursup 2022 est la prise en compte des notes obtenues par les terminales aux épreuves de spécialité de mars. Elles sont censées figurer dans les dossiers des candidats, tout comme les notes de première et des deux premiers trimestres de terminale. Encore faut-il que ces épreuves se tiennent : en effet plusieurs syndicats enseignants et lycéens, ainsi que des associations de professeurs, réclament que ces épreuves soient décalées en juin, avec un programme allégé, faute d’avoir bien pu préparer tous leurs élèves, à cause de la pandémie de covid-19.=> Bac 2022 : les épreuves de spécialités repoussées en juin ? Ce qui ne change pas sur Parcoursup en 2022, c’est la présence pour chaque formation d’une fiche détaillée, alimentée par les établissements qui la proposent, et actualisée tous les ans si nécessaire. Vous y trouverez des informations sur les objectifs de la formation, ses débouchés, et les attendus des recruteurs, c'est-à-dire les connaissances académiques et les compétences nécessaires pour y réussir.Ainsi chacune de ces fiches comprend une rubrique dans laquelle sont détaillées les spécialités du bac à privilégier pour augmenter ses chances d’y décrocher une place. Une information précieuse pour les terminales mais aussi pour les élèves de seconde, qui devront choisir leurs spécialités de première dans quelques mois.Ces fiches sont complétées par une carte des formations qui permet de trouver des formations dans un domaine précis, sur une aire géographique donnée.Enfin tout comme en 2021, un numéro vert est mis à disposition des jeunes et de leur famille pour les accompagner dans leur inscription, au 0 800 400 070, ainsi que des comptes Parcoursup sur Twitter, Snapchat, Facebook et Instagram.

