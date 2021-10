Parcoursup 2021 : 30% des étudiants se sont débrouillés tout seul pour leurs voeux

Le ministère de l’enseignement supérieur a demandé aux lycéens comment ils ont vécu la procédure Parcoursup 2021. Voici les principaux enseignements de cette étude.



Après 2020 et le premier confinement déclaré quelques jours avant la clôture des vœux de Parcoursup, 2021 fut encore une année très particulière pour les bacheliers en attente d’une orientation dans l’enseignement supérieur. Pour la deuxième année consécutive, le ministère de l’enseignement supérieur a donc décidé de sonder les nouveaux bacheliers afin de savoir comment ils ont traversé cette période.



En résumé : “Pas trop mal”. 1010 néo-bacheliers ont ainsi été interrogés par l’IFOP du 7 au 10 septembre, avec parmi eux des admis et des non admis, mais dans une proportion qui n’est pas précisée par le ministère. Il reste cependant de grandes disparités dans les vécus. Ainsi, si 45% des lycéens ont déclaré avoir reçu un accompagnement de leur professeur principal pour réfléchir à leur projet d’orientation sans avoir à le demander, 31% ont dû le solliciter, et 24%, soit 1 sur 4, déclare n’avoir reçu aucune aide de leur professeur principal. De même 27% ne pas avoir été aidés pour créer leur dossier sur Parcoursup, et 30% se sont débrouillés tout seul pour formuler et confirmer leurs voeux.

Les chiffres sont un peu plus positifs si l’aide à l’orientation est élargie aux semaines de l’orientation ou aux créneaux dédiés dans l’emploi du temps : 84% des futurs bacheliers en ont bénéficié. De même ceux qui déclarent avoir été accompagnés l’ont été majoritairement “en présentiel”, au lycée.





Les proches d’abord, les profs ensuite

Une procédure globalement “facile” mais en baisse en 2021

Moment crucial : la réception des voeux

L’étude en détail

Quand on leur demande quelles sont les personnes avec lesquelles les lycéens ont le plus échangé sur leur orientation, la famille et les proches sont cités par 79% des lycéens (contre 76% en 2020), puis vient le professeur principal (60% contre 64% en 2020). Viennent ensuite loin derrière et dans cet ordre : les anciens élèves du lycée, les représentants d’établissement d’enseignement supérieur, le conseiller d’orientation du lycée, un CIO, et le CPE.Côté outils, c’est le site Parcoursup et son efficace moteur de recherche qui sont le plus souvent cités : 61% des néo bacheliers le citent en premier, contre 57% pour le site de l’Onisep, 41% pour les JPO, pourtant moins nombreuses à cause de la crise sanitaire - à noter que les applications d’aide à l’orientation accessibles depuis le site Parcoursup font un flop : 9% des jeunes seulement les ont utilisées.Si l’accompagnement reçu a été apprécié par ceux qui en ont bénéficié, il n’a eu qu’un impact léger sur les lycéens : ainsi seulement 44% des néo-bacheliers ont dit que cette aide leur avait permis de gagner confiance en eux, et seul 52% témoignent que ça a été l’occasion de rechercher des formations auxquelles ils n’avaient pas pensé auparavant.En revanche, bonne surprise, la plateforme Parcoursup a convaincu la majorité de ses usagers : 75% d’entre eux jugent qu’il a été facile de s’y inscrire et de créer son dossier (contre 81% en 2020), et 64% ont aussi été convaincus par l’étape de formulation et de validation des voeux (contre 78% en 2020). La différence de perception entre 2020 et 2021 est peut-être à mettre en rapport avec le fait que les lycéens déclarant avoir été accompagnés par leur professeur principal sont moins nombreux cette année (76%) qu’en 2020 (82%).De même les fiches descriptives des formations ont été appréciées par 82% des lycéens qui les ont trouvées “claires”, et, à 72%, “complètes, avec toutes les informations nécessaires pour faire (son) choix”. De même majoritairement (60%), les néobacheliers jugent que ces fiches les ont aidé à évaluer leurs chances de décrocher une place dans la formation de leur choix.Concernant la dernière étape de Parcoursup, celle de la réception des vœux, un peu plus de la moitié des lycéens (52%) affirme ne pas avoir été aidé par son professeur principal. Enfin, globalement, 82% ont trouvé la procédure Parcoursup “stressante”, mais aussi “claire” (74%), et “fiable” (66%).Finalement, 97% des jeunes interrogés ont reçu une proposition d’admission dans au moins une formation. Cependant le sondage ne permet pas de savoir combien de jeunes ont reçu une proposition d’admission dans leur formation préférée, même si 70% se disent satisfaits à l’issue de la procédure - contre 79% en 2020.