Parcoursup : comment décrocher une place en école d'ingénieur

Pour entrer en école d’ingénieur post-bac, la réussite à l’un des concours de recrutement est incontournable : ils ont pour nom Puissance Alpha, Advance, Avenir Bac, GEIPI-Polytech,... Mais si le concours est un passage obligé, pour décrocher une place en école il ne faut pas négliger son dossier dans Parcoursup, et les éléments qui le composent, et ce même si son poids dans la décision d’admission varie d’une école à l’autre.



Oléna Skrypnyk, directrice des admissions de l’ESIEA (école d’ingénieur en informatique à Paris et Laval, dans le concours Puissance Alpha) précise ainsi que pour intégrer son établissement, la note finale attribuée à chaque candidat et candidate est constituée à 40% de la note obtenue au concours, et à 60% de la note attribuée au dossier dans Parcoursup : “Chaque école à ses propres critères pour traiter les dossiers enregistrés dans la plateforme; à l’ESIEA, où 95% des étudiants post-bac nous arrivent par Parcoursup, nous avons donc notre propre algorithme qui calcule une note automatiquement à partir de celles obtenues par le candidat en première et en terminale”. L’engagement de l’élève dans ces études, tel que qualifié par ses professeurs (“peu engagé”, “engagé”, "très engagé”) est lui aussi pris en compte. Dit autrement : pour assurer votre place en école d'ingénieur, il est indispensable d’avoir les meilleures notes et les meilleurs commentaires possibles sur vos bulletins de lycée, et ce dès la première.





Témoignage. Salomé, 18 ans, étudiante à l’ESIEA depuis la rentrée 2021.



Spécialités en première :

maths / physique-chimie / sciences de l’ingénieur

Spécialités en terminale :

maths / physique-chimie

Moyenne générale en première et terminale : entre 13 et 14 sur 20.



"J'ai rempli mon dossier Parcoursup avec beaucoup de méthode. Je savais que je voulais faire une école d'ingénieure mais au moment d'entrer mes voeux je n'avais pas encore choisi l'ESIEA, et surtout je voulais avoir des plans B au cas où je n'aurai pas de place en école : j'ai donc enregistré 10 voeux en école d'ingénieurs réparties sur deux concours, Advance et Puissance Alpha, 5 voeux en DUT, 2 voeux en fac d'informatique, et quelques voeux en classes prépa. J'étais un peu inquiète parce que mon premier semestre de terminale a été une cata ! Mais je me suis rattrapée ensuite, avec entre 13 et 14 de moyenne générale sur les trois autres semestres de première et de terminale. J'ai bien préparé les concours, pour cela il peut être intéressant de participer aux stages que proposent certaines écoles d'ingénieur. Dans le projet motivé je conseille de citer des majeures des écoles que vous visez, ou des lieux des écoles qui vous attirent, pour montrer que vous vous êtes renseigné sur ce qu'elles proposent. Bilan : au premier tour j'étais acceptée presque partout, sauf dans les facs d'informatique, alors que je m'attendais plutôt au résultat inverse. J'ai finalement choisi l'ESIEA, et je m'y plais beaucoup aujourd'hui".

A l’ESIEA comme dans nombre d’écoles d’ingénieurs, 95% des nouveaux étudiants ont suivi la spécialité mathématiques jusqu’à la terminale, doublé d’une spécialité physiques-chimie le plus souvent, ou d’une autre discipline scientifique. “Mais nous sommes aussi intéressés par des profils plus rares, souligne Oléna Skrypnyk, comme les profils maths/musique, maths/arts, maths/sciences éco, et aussi les bacheliers STI2D et STL, qui souvent ignorent qu’ils peuvent intégrer une école d'ingénieur en informatique". Ainsi l’ESIEA dispose de 30 places pour ces bacheliers technologiques.Le dossier de chaque candidat dans Parcoursup comprend ses notes et les appréciations des professeurs, mais aussi le projet de formation motivé (sa lettre de motivation), qui angoissent beaucoup de candidats, et leurs parents. Quel sort est réservé à cette partie du dossier dans les écoles d’ingénieurs ? "Je ne sais pas comment font les autres écoles, mais nous, nous n’avons pas le temps de les lire, car il y a beaucoup trop de candidatures" explique la responsable des admissions de l’ESIEA, "donc il ne faut pas y passer des heures. La preuve de la motivation, on la trouve dans les appréciations des professeurs de lycée sur le parcours du candidat". Cependant, il ne faut pas bâcler ce projet motivé pour autant - au cas où il serait effectivement lu. Et puisqu’il faut remplir un seul projet motivé pour candidater à plusieurs écoles, il est déconseillé, selon Oléna Skrypnyk, d’y indiquer en toutes lettres le nom de votre école préférée : mieux vaut par exemple indiquer le domaine d’études ou la spécialité de l’ingénierie qui vous intéresse le plus - l’informatique, l’aéronautique, etc.

