Parcoursup : comment décrocher une place en école de commerce post bac

Après le bac ou après 2 ou 3 années d’études supérieures, les écoles de commerce et de management attirent beaucoup d’étudiants et d’étudiantes, notamment pour la variété des parcours professionnels qu’elles proposent. En 2021, celles de ces écoles qui proposent des admissions post-bac ont enregistré un peu plus de 84 000 vœux dans Parcoursup, ce qui les place juste après le BTS Comptabilité et Gestion et la L1 LEA.



Pour entrer en école de commerce post-bac, comme pour toute entrée en école reconnue par la CGE, la réussite à un concours est un passage quasi obligé. Trois concours co-existent, qui permettent de candidater à plusieurs écoles en même temps : Sésame (14 écoles différentes), Pass (pour intégrer les bachelors de l’Edhec et de l’INSEEC), et Accès (pour intégrer l’ESDES, l'ESSCA et l'IÉSEG). Le concours Team, qui permettait de sélectionner les étudiants de l’ICD et l’IDRAC, n'existe plus. Ces deux écoles ont désormais chacune leur mode de recrutement propre, mais pour elles deux comme pour toutes les autres grandes écoles de commerce qui recrutent post-bac il faut remplir un dossier sur la plateforme Parcoursup . Un dossier à ne surtout pas négliger, même si son poids dans la décision d’admission varie d’une école à l’autre.





Les 3 éléments pris en compte par les écoles

Quelles spécialités en Terminale pour postuler en Ecoles de Commerce ?

Que mettre dans votre lettre de motivation / projet de formation motivé ?

Témoignage. Johana, 18 ans, étudiante à l’EMLV depuis la rentrée 2021.





Spécialités en première :

maths / SES / histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Spécialités en terminale :

SES / histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Moyenne générale en première et terminale : environ 13 sur 20.



"Dès la fin de la troisième je savais que je voulais faire une école de commerce après le bac, pour l'ouverture sur le monde et pour passer une année à l'étranger. J'ai donc commencé à préparer le concours très tôt, en assistant à une conférence en début d'année de terminale, en faisant trois stages en prépa à la Toussaint, à Noël et en février de mon année de terminale. La prépa, c'était pour me rassurer, mais le concours se prépare aussi très bien chez soi avec ce qu'on trouve sur Internet. J'ai aussi lu "Le Grand manuel du concours Sésame" (éditions Ellipses), et "La Bible du concours Sésame" (éditions Studyrama). Ensuite la procédure est la suivante : on s'inscrit d'abord au concours Sésame, puis sur Parcoursup, puis on passe le concours. Mais l'année dernière les oraux ont été annulés à cause de la crise sanitaire, et remplacés par une étude plus poussée des dossiers dans Parcoursup. Les écoles du concours Sésame ne comptent que pour un seul vœu sur la plateforme, donc on ne peut écrire qu'une seule lettre de motivation pour toutes les écoles - mais comme on nous avait conseillé de trouver une façon de préciser quelles étaient nos préférées, j'ai indiqué dans ma lettre que j'étais intéressée par tel domaine du marketing, "notamment enseigné à l'EMLV". Évidemment je me suis fait relire par mes parents, et sur leurs conseils également j'avais prévu des plans B au cas où, en fac, en IUT, et en BTS. Mais heureusement j'ai eu l'EMLV, qui était mon premier voeu !".

"Nous recrutons nos futurs étudiants comme nous recruterions de futurs collègues, explique Bastien Nivet, responsable du premier cycle de l’EMLV, accessible via le concours Sésame. Nous allons passer 5 années ensemble, c’est important de ne pas se tromper !". Pour choisir leurs étudiants les écoles prennent en compte 3 éléments : le dossier du lycéen dans Parcoursup, ses résultats aux épreuves écrites du concours, et l'entretien oral de motivation.Le concours peut être vu comme un filtre pour s’assurer que les futurs étudiants et étudiantes ont le niveau académique requis pour réussir leurs études. Lapermettent de faire un premier classement des candidatures. Une note minimum à atteindre est définie en fonction du nombre de candidats, et permet d’appeler en entretien de motivation ceux et celles qui la dépassent.“Mais c’est bien le dossier et l’, plus révélateurs des personnalités, qui vont faire la différence” explique M. Nivet. Si on comprend l’intérêt de l’oral de motivation pour cerner un profil, en quoi le dossier rempli dans Parcoursup permet-il de savoir si le ou la candidate est, comme le souhaitent les écoles, impliqué, motivé, apte au travail en équipe ? “Détrompez-vous, en complément de l’entretien de motivation, les commentaires et appréciations des professeurs sur les bulletins sont riches en enseignements, et peuvent parfois peser plus que les notes seules” explique Bastien Nivet.La spécialité maths n'est pas exigée dans la plupart des écoles, ce qui peut se comprendre étant donné que beaucoup de lycéens qui ne se destinent pas à des études scientifiques l’abandonnent en fin de première, voire en fin de seconde. “Mais attention, prévient Damien Nivet, ne pas avoir fait de mathématiques depuis la seconde, et donc depuis 2 ans, peut être une difficulté pour les cours de finance, comptabilité, marketing… Cette année nous avons donc mis en place un test de maths en début d’année, pour déterminer quels étudiants auront besoin de cours de mise à niveau en maths”. l’EMLV, comme d’autres écoles, ne ferme pas non plus la porte aux lycéens qui n’ont pas suivi la spécialité SES. Le tout étant de réussir les les écrits, qui comportent une épreuve de QCM sur les enjeux contemporains, et notamment sociétaux et économiques. Les bacs technologiques peuvent eux aussi tenter leur chance, à condition d’avoir de bonnes moyennes au lycée.Le dossier de chaque candidat dans Parcoursup comprend ses notes et les appréciations des professeurs, mais aussi le fameux “ projet de formation motivé ”, une lettre de motivation dont l’écriture angoissent beaucoup de candidats. Quoi y dire ? Pour Damien Nivet, il faut imaginer ce projet motivé comme une lettre de candidature à un poste, en l’articulant autour de 3 points : “Démontrer qu’on a sa place dans un programme Grande école, en mettant en avant ses résultats scolaires; expliquer pourquoi on vise tel type d’école, tel domaine de formation; donner envie au recruteur d’en s’avoir plus sur votre profil en mettant en avant vos engagements associatifs, sportifs, ou même personnels”. Sur le deuxième point, le responsable de premier cycle est formel : “On reçoit parfois des lettres de motivation qui sont copiées-collées d’une formation à l’autre, dans lesquelles le candidat n’a même pas pris le temps de changer le nom de l’école !”. Inutile de préciser que ce genre de gaffe risque d’être éliminatoire, car preuve d’un manque de rigueur.

