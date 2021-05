Parcoursup : les formations les plus demandées en 2021

On prend les mêmes et on recommence. Covid ou pas covid, les futurs étudiants ont, cette année encore, plébiscité les mêmes types de formations dans leurs voeux enregistrés sur la plateforme Parcoursup : en tête, les licences (33% des voeux toutes voies du bac confondues), devant les BTS (30%), puis viennent les tout nouveaux BUT (bachelors universitaires de technologie, remplaçant des DUT, 10,7%), et enfin à égalité à 6%, les classes prépas et les diplômes d’état du sanitaire et social (6%).





Plus de vœux , moins de candidats

Licences et BTS en force

Le nouveau BUT s’est fait une place

La mobilité progresse

94% des élèves de terminale ont formulé des vœux sur Parcoursup en 2021; l’effectif total est en légère baisse, de 4,9%, avec 17 000 candidats en moins par rapport à 2020, tout simplement pour des raisons démographiques. En revanche, le nombre moyen de vœux par candidat continue d’augmenter : 12,8 vœux et sous-voeux par candidat en 2021, contre 10,9 en 2020, et 9 en 2019. Le nombre de formations proposées par la plateforme, lui aussi, augmente, de 500 par rapport à 2020, pour atteindre 13 300.Les terminales de la voie générale sont les plus gourmands, avec 14,6 voeux en moyenne par candidat, contre 12,1 voeux pour la voie technologique et 7,7 voeux pour la voie professionnelle.La typologie des voeux varie beaucoup en fonction du type de bac préparé : la formation la plus demandée par les futurs bacheliers de la voie générale est la licence (43% des voeux), alors que c’est le BTS qui remporte la palme dans les voies technologique et professionnelle, où il représente respectivement 49 et 77% des voeux enregistrés.Le vœu en licence figure dans les listes de 7 candidats sur 10, et même 9 candidats sur 10 parmi ceux qui ont également choisi des filières sélectives en CPGE ou en grande école. Les candidats aux filières les plus sélectives ont donc désormais bien intégré pour la majorité d’entre eux l’importance d’ajouter des voeux en licence dans leur liste, en “plan B”.Détail intéressant en cette période de pandémie mondiale, le nombre de candidatures au diplôme d’état d’infirmier augmente de 13% en un an, soit 9% des vœux toutes filières confondues.La transformation de l’ancien DUT (diplôme universitaire de technologie, en 2 ans) en BUT (bachelor universitaire de technologie, en 3 ans), ne semble pas avoir troublé les futurs bacheliers : la baisse étant de 2 points entre le DUT de 2020 et le BUT 2021, mais une baisse à relativiser puisque les voeux en BTS baissent eux aussi de 2 points.Peut-être faut-il y voir un effet des restrictions de liberté qui ont jalonné l’année 2020-2021 ? Davantage de candidats ont demandé des vœux hors de leur académie d’origine : 74%, contre 69% en 2020.

