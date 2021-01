PPA Business School : l'accompagnement gagnant

En moins de vingt ans, PPA est devenu une école incontournable de l’alternance en France. Avec le lancement de structures dédiées au sport et au digital, elle ouvre de nouvelles portes.



Spécialiste de l’alternance, PPA Business School (école du réseau GES) a pu compter, en cette année de crise, sur son réseau de partenaires pour trouver des missions à la hauteur des attentes des étudiants, y compris ceux de première année. « Le nombre de signature de contrats est très rassurant. C’est dû aux dispositifs d’aides du gouvernement, en partie, mais surtout au modèle de l’apprentissage, toujours aussi attirant pour les recruteurs », juge Erwan Poiraud, directeur de l’école.

Avec des entreprises partenaires aussi nombreuses que les étudiants de PPA (plus de 3 500), les contrats ont pu se conclure sur les mêmes bases que celles des années précédentes. Côté académique, c’est l’heure, pour cette école déjà connue mais encore jeune, d’affirmer sa place au sein des Business Schools hexagonales. En témoigne, par exemple, le double diplôme créé avec l’une des plus anciennes de France, Brest Business School (BBS), et de nouveaux partenariats en gestation.





PPA Sport, lancé en 2020, s’apprête à vivre un premier événement de dimension mondiale, la coupe du monde de rugby en 2023, pour lequel l’organisation (Campus 2023) a prévu de recruter… 2023 apprentis. PPA est déjà au cœur du dispositif : « Dans chacune des neuf villes accueillant la coupe du monde, il faut former 10 jeunes qui seront assistants des directeurs de site. PPA s’occupe de leur formation », se réjouit Erwan Poiraud. Avec déjà un nouveau cursus, appelé à perdurer au-delà de la coupe du monde : manageur d’événements sportifs international, soit « Mesi », un nom qui, à une lettre près, véhicule plutôt bien le talent, l’inspiration. Et le succès.

