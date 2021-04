Premier bilan Parcoursup 2021 : 13 voeux par candidat grâce à l'alternance

Futurs bacheliers ou étudiants en réorientation, 931 000 candidats ont validé au moins un vœu lors de la deuxième phase du marathon Parcoursup, selon les chiffres communiqués par le ministère de l’éducation nationale. Un chiffre en baisse de 4,1% par rapport à 2020 chez les lycéens, qui ont été 635 000 cette année à confirmer un vœu. A l’inverse, les étudiants en réorientation ont été plus nombreux à le faire, 182 000 en tout, soit une hausse de 4,9% par rapport à l’année dernière.



Le ministère relie la baisse côté lycéens par une baisse des effectifs en terminale; la hausse côté étudiants peut s’expliquer par l’année très particulière que tous ont vécu, entre cours à distance et établissements fermés, ce qui a sans doute favorisé les décrochages et les remises en question de leurs premiers choix d’orientation. Prudents, davantage d’étudiants ont donc décidé de ne pas attendre les résultats de leurs examens pour envisager un plan B.





12,3 millions de vœux / le boom de l'alternance

En tout près de 11,5 millions de vœux et sous-voeux sous statut étudiant ont été formulés par ces 931 000 candidats, en augmentation de 13% par rapport à 2020.A cela s’ajoutent, soit plus de 25% d'augmentation par rapport à 2020.tant la période est complexe pour les jeunes à la recherche d’un contrat en alternance Globalement, le total des vœux émis cette année s’élève donc à 12,3 millions, soit une moyenne de 13 vœux et sous-voeux par candidat (lesquels sont limités à 10 vœux maximum hors alternance). Le nombre de vœux moyen par candidat est donc cette année encore à la hausse, puisqu'il était de 10,1 en 2020, 9 en 2019, et 7,4 en 2018, année du lancement de Parcoursup.Cette dernière journée de la deuxième phase de Parcoursup s’est déroulée sans accroc particulier, à par une petite suspension du service dans l’après-midi du 8 avril, de courte durée mais suffisamment longue pour inquiéter ceux des candidats qui avaient attendu le dernier jour pour finaliser leur dossier sur Parcoursup. Suivant les sources, 50 à 60% des candidats attendraient en effet le dernier jour pour valider leurs vœux. Prochaine étape pour les candidats : les réponses à leurs vœux, qui arriveront petit à petit à partir du 27 mai. Si on se réfère aux statistiques de Parcoursup 2020, 97% des bacheliers généraux devraient recevoir au moins une proposition d’admission dans le supérieur à l’issue de cette campagne d’inscription, contre 90% des bacheliers technologiques, et un peu moins de 80% des bacheliers professionnels.

