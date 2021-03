Les élèves de seconde qui optent pour la voie Technologique en Première doivent choisir entre 8 séries : STMG, ST2S, STHR, STI2D, STL, STD2A, S2TMD, STAV ... les conseils d'Alain Piller pour vous aider à faire le bon choix.



Article proposé par Alain Piller, ex trader, ex maître de conférences à l'université de Paris-Dauphine et fondateur du site freemaths.fr . Selon lui : "choisir la bonne série en Techno est primordial pour son avenir professionnel. "



Tu es en Seconde et tu as passé en septembre les fameux tests de positionnement en Français et en Mathématiques.



Je te rappelle que les résultats de ces tests n'auront aucune incidence sur ta scolarité au lycée (seconde, première, terminale) : tu pourras passer en Première Générale ou en Première Technologique, selon tes désirs.



Si c'est la voie Techno qui t'intéresse, plusieurs questions se posent à toi :



• quelles sont les différentes séries ?

• quelles sont les matières obligatoires et les spécialités dispensées en première ?

• quels sont les secteurs qui recrutent en fonction de ta série ?



En effet, au cours de ton année de seconde, tu devras choisir la série que tu désires suivre en première, et cela pourra impacter, positivement ou négativement, ton futur.



Je sais ce n'est pas facile car en seconde on ne sait pas encore ce que l'on veut faire plus tard et c'est normal ...





Les différentes séries en première Technologique :

Les matières obligatoires et les spécialités en première :

Les métiers auxquels prépare ta série choisie :

Elles sont au nombre de 8 :• STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion• ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social• STHR : Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration• STI2D : Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable• STL : Sciences et Technologies de Laboratoire• STD2A : Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués• S2TMD : Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse• STAV : Sciences et Technologies de l'Agronomie et du VivantDonc selon tes goûts et tes ambitions, ça te parle un peu plus le fait de voir à quoi correspondent les différents sigles !En fait tout est obligatoire : les matières communes à toutes les séries et la spécialité qui est propre à chacune des séries.• Français• Histoire-Géographie• Langue vivante A• Langue vivante B• Mathématiques• Éducation Physique• Sciences de Gestion et Numérique (STMG)• Physique-Chimie pour la Santé (ST2S)• Enseignement Scientifique Alimentation-Environnement (STHR)• Innovation Technologique (STI2D)• Biologie-Biochimie (STL)• Physique-Chimie (STD2A)• Économie, Droit et Environnement du Spectacle Vivant (S2TMD)• Territoires et Sociétés (STAV)Pour bien visualiser toutes ces matières ainsi que leurs coefficients en fonction de ta série, freemaths met à ta disposition un simulateur • STMG : finance, contrôle de gestion, systèmes d'information, ressources humaines, marketing et communication ...• ST2S : infirmier, pédicure-podologue, psychomotricien, audioprothésiste, technicien en analyses biomédicales, manipulateur en électroradiologie médicale, auxiliaire de puériculture ...• STHR : restauration, hôtellerie, hébergement, agroalimentaire, steward/hôtesse ...• STI2D : technicien ou ingénieur en électrotechnique, électronique, informatique, mécanique, génie civil, logistique ...• STL : supérieur en laboratoire d'analyses ou de contrôle, assistant ingénieur de recherche, manipulateur radio, diététicien, conducteur de process ...• STD2A : graphiste, designer, web-designer ...• S2TMD : animateur, gestion et médiation culturelle (gestionnaire de spectacles, administrateur de salle ...), pianiste, compositeur, chef d'orchestre, danseur, comédien ...• STAV : exploitant agricole, contrôleur laitier, conseiller en chambre d'agriculture, paysagiste, ingénieur forestier, chef de fabrication, contrôleur qualité, traitement de l'eau et des déchets, gestion des espaces verts ...

Alain Piller

