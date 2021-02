Prépa ECG : les classes préparatoires économiques et commerciales font peau neuve

Le modèle était limpide : les élèves de terminale S intéressés rejoignaient les prépa ECS (Économique et commerciale option scientifique), ceux de terminale ES allaient en ECE (option économique). Pour finir, les bacheliers technologiques se tournaient vers l’ECT (voie technologique). Depuis la réforme du lycée et l’explosion des séries de terminale, ce n’est plus possible. Résultat, les deux voies principales ECS et ECE ont fusionné en une seule, qui fait son entrée sur Parcoursup cette année sous le nom d’ECG (économique et commerciale, voie générale).





Maths et sciences humaines : il faut choisir sa spécialité

Place des maths

Mise à niveau

