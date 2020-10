Prêts pour étudier autrement ?

Les capacités d'accueil des grandes écoles et universités limitées à 50% de leur jauge dans toutes les zones d'alerte renforcées et maximales... la menace de nouvelles fermetures plane sur l’enseignement supérieur, qui place tous ses espoirs dans les cours en ligne. Quant aux étudiants, ils cherchent plus que jamais à donner du sens et de la passion à leur future carrière.





L'épidémie de la Covid-19 n'a pas fini de bouleverser notre quotidien, la manière d'enseigner, et notre vision du futur... quels métiers exercer, quel sens donner à sa vie.

Retrouvez l'actualité de la rentrée et nos conseils d'orientation ce mardi 6 octobre sur notre site et chez votre marchand de journaux notre cahier spécial "Le Parisien Etudiant" au sein de votre quotidien Le Parisien / Aujourd'hui en France.





Au sommaire du Parisien Etudiant du 6 octobre 2020

Comment transmettre efficacement des connaissances ?

