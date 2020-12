PlayStation : le mari fait croire à sa femme qu'il s'agissait d'un purificateur d'air...

Play Has No Limits, ou le jeu sans limites en français, le slogan de la console nouvelle génération de Sony a peut-être trouvé ses propres limites. Il y a quelques jours, un gamer taïwanais a dû mettre sa PlayStation 5 toute neuve en vente. La raison ? Sa femme n’en a jamais voulu. Et l’homme lui avait fait croire que la machine de jeu dernier cri qu’il venait de s’offrir était en réalité un purificateur d’air.





Une machine pourtant silencieuse

Le malheur des uns fait le bonheur des autres