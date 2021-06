Quand le grand palais fait appel aux écoles d'art

A Paris, face à la Tour Eiffel, à l’autre extrémité du Champs de Mars, se dresse depuis quelques semaines un drôle de bâtiment : le Grand Palais éphémère. Ici, se déroulera le premier festival consacré à la création artistique en réalité augmentée "Palais Augmenté", les 19 et 20 juin 2021. Rencontre avec Benoît Baume, fondateur de Fisheye et co-organisateur de l’événement.





Comment avez-vous travaillé avec ces écoles ?

Nous travaillons depuis plusieurs années avec Les Gobelins et l’Ecal qui sont des écoles en pointe en matière de design interactif, de réalité augmentée et d’innovation en matière d’UX. Cela passe toujours par une phase de concertation avec le corps enseignant, puis une présentation aux étudiants qui participent sur la base du volontariat. Puis on met en place des points d’étapes réguliers comme on le ferait avec des artistes confirmées. La force du collectif est vraiment impressionnante dans ces deux écoles.

Avez-vous été étonné par le talent des jeunes ?

Les étudiants de l’Ecal et Gobelins n’ont pas de frein technologique et ont su travailler en équipe pour concrétiser leurs idées artistiques. Ce sont souvent deux écueils dans ces projets complexes. Leur manque d’expérience ne s’est pas fait ressentir grâce aux hautes compétences des professeurs qui les encadraient.

Peut-on imaginer des collaborations plus poussées ?

"Palais Augmenté"

Pendant deux jours, les 19 et 20 juin, l’espace vide et monumental du Grand Palais Éphémère sera transformé par cinq oeuvres en réalité augmentée, créées pour l’occasion par cinq artistes internationaux : Mélanie Courtinat, Lauren Moffatt, Mélodie Mousset, Manuel Rossner et Theo Triantafyllidis (ci-contre). Deux écoles GOBELINS, l’école de l’image et l’ECAL (école cantonale d’art de Lausanne) sont également impliquées et présenteront chacune une création de leurs étudiants.

Le Palais Augmenté a été voulu par la Rmn Grand Palais et Fisheye afin de trouver des nouvelles formes de monstration culturelle plus agile et plus digitale. Cette manifestation est appelée à se pérenniser dans le temps et clairement la relation avec des écoles pour développer des nouvelles expériences sera au cœur de ce festival.

G.A