Covid-19. Les universités restent fermées jusqu'à fin janvier : les 3 étapes du déconfinement

« Le pic de la seconde vague est passé, nous avons évité les chiffres terribles auxquels nous nous attendions ». C’était sans doute une des annonces les plus attendues de l’année, après celle du premier déconfinement en mai. Ce mardi soir, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé les conditions de ce deuxième déconfinement.



Le président a présenté un déconfinement en 3 étapes :





28 novembre : réouverture de tous les commerces

15 décembre : fin du confinement / début du couvre-feu

20 janvier : les lycées, restaurants bar pourront rouvrir

L’attestation reste de rigueur, mais le rayon dans lequel vous pourrez vous déplacer pour prendre l’air ou faire du sport sera agrandi à 20 kilomètres, pendant 3 heures au plus.« Le système des attestations restera en vigueur car c'est ce qui nous a permis d'obtenir des résultats, prévient le chef de l'Etat. Il faudra continuer à rester chez soi, à télétravailler quand cela est possible »A cette même date, tous les commerces pourront ouvrir, une bonne nouvelle pour les étudiants à la recherche d’un petit boulot. Bibliothèques et services à domicile pourront également reprendre leur activité.Les activités extrascolaires en extérieur seront à nouveau autorisées.Reprise des messes - réouvertures des lieux de cultes - limitées à 30 personnes.Si les objectifs sanitaires fixés par le président de la République sont atteints, le confinement sera levé, et les déplacements à nouveau autorisés sur tout le territoire, mais un couvre-feu sera toujours en place de 21h à 7h. Les cinémas, théâtres, musées, pourront rouvrir, avec pour les spectacles en soirée un système d’horodatage des billets.Bars, restaurants, salles des fêtes resteront fermés, tout comme les stations de ski.Déplacements entre régions possibles mais toujours avec une attestation.Les activités extrascolaires en intérieur seront à nouveau autorisées.Si l’épidémie n’est pas repartie à la suite des fêtes et que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 se maintient en dessous de 5000 par jour, les restaurants, bars, et salles de sport pourront rouvrir.De même les lycées pourront à nouveau accueillir les classes en effectif complet. Deux semaines plus tard, les universités pourront à leur tour accueillir tous leurs étudiants.Depuis trois semaines, un peu plus de la moitié des lycées est passée en enseignement hybride , mêlant distanciel et présentiel en groupes réduits, afin de diminuer les risques de contagion dans les salles de classes. Dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, les cours en présentiel sont toujours suspendus, mais des examens peuvent être organisés.Le président de la République a également annoncé de nouvelles aides pour les personnes les plus précaires, et les jeunes, qui seront détaillées dans les jours qui viennent. L’aide de 150 euros déjà annoncée lors de sa précédente allocution seront versées à la fin de ce mois de novembre aux étudiants boursiers et à tous les jeunes de moins de 25 ans qui touchent des APL. Il a aussi rappelé le dispositif " 1 jeune, 1 solution " visant à aider les jeunes à trouver un job, emploi, formation...

Sandrine Chesnel

Attestations, Noël, commerces… Ce qu’il faut retenir des annonces d’Emmanuel Macron