Record de contrat d'alternance : la hausse peut-elle se poursuivre ?

Faut-il se réjouir que l’alternance batte des records ?

C’est une question plus complexe qu’elle ne paraît. Chez Cesi, nous avons été les premiers à ouvrir notre école d’ingénieurs à l’apprentissage. Nous avons toujours soutenu ce modèle, synonyme de liens plus forts entre les étudiants et les entreprises, au service des territoires, de l’emploi et de la promotion sociale. Son développement est donc une réussite, tout comme le changement d’image de l’apprentissage, dont nous pouvons collectivement nous féliciter.

La hausse peut-elle se poursuivre ?

Bien sûr, les arbres ne montent pas au ciel, mais si l’on considère les attentes des jeunes, des employeurs et des formations, alors oui, les scores peuvent encore augmenter. La seule question, pas des moindres, est celle du financement, qu’il faut considérer de manière globale. Certes, l’apprentissage coûte de l’argent, mais sans doute moins que les problèmes d’insertion professionnelle des jeunes. Un étudiant à l’université coûte également à la collectivité. Aujourd’hui, le financement de l’apprentissage repose en bonne partie sur les entreprises. Un appui plus important des régions et de l’État assurerait une meilleure pérennité du modèle.

Doit-on craindre une hausse des frais de scolarité ?

Il ne faut pas généraliser. L’immense majorité des établissements sont raisonnables en la matière, même s’il faut rester vigilants. 12 000 euros annuels pour une formation d’ingénieur de qualité, c’est à mon sens justifié. Mais 20 000 euros ? L’apprentissage ne doit pas devenir un moyen de facilité pour assurer la croissance des écoles.À l’avenir, il va falloir travailler à opérer un plus fort discernement entre les formations qui ont vocation à faire de l’apprentissage et les autres. Car ce dispositif apporte une vraie valeur ajoutée professionnelle à leurs apprenants et un gain aux entreprises locales. C’est une question d’équilibre. Mais dans l’ensemble, nous devons tous nous réjouir que l’apprentissage séduise. C’est une véritable voie d’excellence.