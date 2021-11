Recrutement : les entreprises préférées des Bac+2/Bac+3

L'aéronautique ou l’automobile ? L'agroalimentaire, ou le secteur des loisirs ? Chaque année, l'agence Universum, spécialiste de la marque employeur, sonde des étudiants et des jeunes actifs de niveau bac+2 ou bac+3 afin de connaître leurs entreprises préférées parmi celles installées en France. Entre octobre 2020 et mai 2021, plus de 16 000 d’entre eux ont ainsi pu établir leur classement des “marques employeurs” qui les font rêver - quels que soient leurs critères de choix.



Premier enseignement : alors que les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique sont doublement impactés par la crise sanitaire et la crise climatique, les étudiants et les jeunes actifs continuent de les mettre dans leur top des entreprises qui les attirent le plus. Ainsi Air France (compagnie aérienne), Airbus (constructeur aéronautique), et Volkswagen Group France (constructeur automobile), se placent toutes les 3 dans les tops 10 des étudiants comme des jeunes actifs, même si Air France passe cette année derrière EDF dans le classement des jeunes actifs. Parmi les entreprises qui séduisent les bac+2 / 3, étudiants comme actifs, on retrouve également des leaders du secteur de l’énergie, comme EDF, une entreprise d’électronique, Thales, ou bien encore la SNCF.











Les places bougent assez peu d’une année sur l’autre dans les deux top 10, sauf pour une entreprise : Decathlon (grande distribution d’articles de sport), qui gagne 12 places entre 2020 et 2021 chez les étudiants, et intègre ainsi le club des 10 entreprises qui attirent le plus.





Les jeunes actifs moins volatils que les étudiants

Un bon salaire et une bonne ambiance, what else ?

Gros groupe ou start-up, leur coeur balance

Si on élargit le champ au top 100, plusieurs entreprises font des bonds conséquents dans le classement des étudiants : SFR (opérateur de communication, +35), et Leroy Merlin (enseigne de bricolage, +23), quand Accor (groupe hôtelier) en perd 42, et Unilever (produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien), 32. Chez les jeunes actifs le classement connaît aussi quelques grands chamboulements, mais moins nombreux que chez les étudiants : perte de 41 places pour Accor, encore, et de 21 places pour H&M (habillement).Si après près de deux années de pandémie mondiale il était inévitable que les entreprises du secteur de l’hôtellerie-restauration fassent moins rêver les jeunes, en revanche le secteur de l’automobile, pourtant de plus en plus montré du doigt pour son poids sur le dérèglement climatique, reste très bien placé. A l’inverse, le secteur de la logistique, qui a pourtant démontré à quel point il était central dans le fonctionnement de la société pendant la crise sanitaire, n’attire pas plus : si La Poste gagne 8 places chez les étudiants, France Boissons (distribution aux professionnels) et CMA CGM (transport maritime) perdent chacun 9 places.Chez les étudiants, les 3 critères qui les feront choisir telle ou telle entreprise sont l’ambiance de travail agréable, les perspectives de revenus élevés, et un salaire de base compétitif; chez les jeunes actifs, le salaire de base est le premier critère, devant l’ambiance de travail, et le respect des salariés. Dans cette priorité donnée à la sécurité apportée par de bons revenus on peut deviner l’angoisse que la période écoulée a pu générer chez les étudiants notamment, donc beaucoup ont rencontré des difficultés pour s’assumer financièrement pendant les confinements successifs, faute de jobs disponibles.Si les classements des entreprises préférées des étudiants et des actifs mettent inévitablement en avant les plus grandes entreprises, parce que les plus connues, une part non négligeable d’entre eux se verraient bien débuter sa carrière dans une PME : c’est le cas de 49% d’entre eux. De même, 56% ne rêvent plus de travailler dans une grosse métropole, mais plutôt dans une ville petite ou moyenne. Enfin, 85% d’entre eux ont une nette préférence pour les entreprises fondées en France.