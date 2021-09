Regatta ESCP, reportage au sein de la 13e édition de la régate gérée par les étudiants

Du 2 au 5 septembre s’est tenue sur l’île d’Ischia (Italie) la 13e édition de la Regatta ESCP, rendez-vous annuel d’étudiants, alumni et occasion idéale pour les entreprises d’approcher ces talents dans un cadre juste parfait.



Le vent soufflera-t-il trop ? pas assez ? un orage pourrait-il empêcher la tenue de la régate, comme seule la Covid est parvenue à le faire en 14 ans ? Pendant que les organisateurs ont les yeux rivés sur les prévisions météo, le soleil brille franchement sur Ischia, l’une des voisines de Capri, à une heure de bateau de Naples. Comme chaque année, l’île s’apprête à vivre trois jours au rythme d’ESCP Business school, qui organise ici sa Regatta, devenue un point de repère pour les étudiants de ses 6 campus ainsi que pour ses alumni, qui trouvent dans ses vieilles ruelles ombragées l’occasion de garder un lien fort avec leur école.





Ancrage et networking

Connexions en pagaille

Tous gagnants

Transmission des savoirs

Qu’on ne s’y trompe pas : entre Romantica et autre Mister Coconut, c’est bien de networking qu’il s’agit. Ici, Enel, géant italien de l’énergie, là un groupe d’assurances, un cabinet de conseil… Les sponsors se montrent chaque année plus intéressés par la course. L’un d’eux, dirigeant d’un cabinet juridique international, confie « Nous cherchons à faire entrer une approche business dans nos métiers. Avoir des liens de long terme avec ESCP et ses étudiants nous intéresse. » Chacun a ses raisons de faire partie de l’expérience, ponctuée de business games et de rencontres informelles au fil des déjeuners ou des balades en voilier dans les criques bleu-nuit d’Ischia. Sans oublier les douces soirées perchées sur ses falaises. Autant d’occasions confortables pour s’échanger LinkedIn et cartes de visite ! « C’est justement l’absence de frontière entre professionnel et non-professionnel qui rend ces moments précieux », estime Thomas Schmitz, chancelier du campus ESCP de Berlin [équivalent allemand de notre Directeur administratif et financier, ndlr], dont les étudiants se rendent chaque année en nombre à la Regatta.Le samedi, place à la course, qu’on aurait presque oubliée si une agitation palpable ne commençait à s’emparer du port de Forio. Les téléphones sonnent, les notifications de l’appli Regatta ESCP s’enchaînent. Bonheur, la météo avait tout faux ; le ciel est merveilleux et chacun rejoint l’un des 30 bateaux, dont chacun dispose d’un skipper local. A bord du bateau, deux étudiants et six anciens. Tous se sont croisés au fil de leurs cursus ou ici ; ils ont choisi d’être ensemble. « J’ai rencontré les deux Colombiens durant mon MBA sur le campus de Londres, qui m’a amenée à Paris, Berlin et Varsovie, tente de retracer Malika, alumni d’origine libanaise travaillant à Dubaï. A bord aussi, une étudiante brésilienne, qui a rencontré les autres à Turin et un alumni allemand, entrepreneur qui a lancé deux entreprises cette année, dans des secteurs aussi éloignés que l’industrie minière et les médecines alternatives… De quoi se perdre dans les villes, les pays et même les métiers s’il n’y avait ces deux fils rouges : ESCP Business school et la voile.Sur fond de reggaeton - les Sud-américains ayant déjà remporté la bataille de la musique - et de Gin Tonic (Gin Garby est un judicieux sponsor de la régate), la course est lancée. Si celle-ci ne dure qu’une ou deux heures, les équipes passeront trois jours ensemble sur leur voilier ; un évènement qui crée des liens durables et permet à ESCP de relever un challenge compliqué pour les Grandes écoles : conserver les alumni, fort occupés et travaillant dans le monde entier, au sein de leur écosystème. Parmi les participants de la Regatta, plus de 30 % sont des anciens.« Ce n’est pas nous qui y parvenons mais les étudiants, du début à la fin », souligne Francesco Rattalino, doyen du campus ESCP de Turin, polo de la première Regatta sur le dos, « un vêtement déjà vintage », sourit-il. Flavio Nappi, fondateur de la régate, porte un œil admiratif sur cette course, sa course, devenue une tradition. « La première année, il y avait six bateaux, c’était déjà formidable. Cette année, il y en a une trentaine et plus de trois cent participants, alors même que la crise sanitaire n’est pas terminée », applaudit-il. Autant dire que le résultat de la course importe peu : ils seront tous gagnants. « Et puis, regarder des bateaux en mer, c’est déjà fantastique… », songe Flavio.« Pour un étudiant, gérer un tel évènement suppose de mobiliser les énergies, partir à la recherche de sponsor, convaincre, organiser la logistique, monter une stratégie de communication, manager les équipes, décrypte Francesco Rattalino. Cela leur apprend énormément. » L’engagement des étudiants dans la Regatta se déroule souvent sur trois ans : d’abord en pré-master pour vivre l’expérience une première fois, puis s’impliquant davantage dans l’association en master 1, avant d’en intégrer la direction en master 2. « Le défi est le transfert des connaissances d’une année sur l’autre. C’est pourquoi l’année de rupture due au Covid a rendu l’édition 2021 plus difficile encore. Mais ils ont formidablement réussi », se réjouit Francesco Rattalino. Cette 13e Regatta avait certes un fort accent italien, les contraintes sanitaires ayant compliqué les voyages. Mais elle demeure ce qu’elle a toujours été : internationale, inter-campus, intergénérationnelle, et renaîtra tant qu’il y aura du vent.