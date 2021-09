Rentrée 2021 à la fac : les cours en amphi reprennent !

Des groupes de jeunes en conciliabule devant le bâtiment de droit. Une file au coude à coude dès midi devant le restaurant universitaire la Terrasse et quelques acolytes distribuant aux passants un journal marxiste révolutionnaire à la sortie du RER A. Il n’y a plus de doute, le campus de la fac de Nanterre (Hauts-de-Seine) qui organise sa prérentrée cette semaine ressemblait presque ce mardi à une université ordinaire. « On voit les gens en vrai, on découvre enfin la fac ! », s’enthousiasment, sans masque, Abigaëlle et Diego, qui foulent enfin l’herbe du campus après des mois de cours à distance lors de leur 1re année de droit sous Covid.



« Globalement, on est tous vraiment contents d’être là », se félicitent ces jeunes en crop-top et sweat à capuche qui, forts de leur double vaccination, apprennent enfin à se connaître et vont rencontrer leurs enseignants en chair et en os. Dans les amphis, que ce soit à l’UFR de Staps ou encore en licence de droit ou humanités, des filières qui drainent d’habitude des effectifs importants, des cours se tiennent sans jauge depuis lundi. Comme l’a annoncé la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, dans notre journal fin août , nulle limite du nombre d’étudiants n’est plus imposée lors des cours collectifs. Aucune obligation non plus de vaccination ou de passe sanitaire. Sur les bancs, les jeunes sont donc assis côte à côte.





Les choses sérieuses commencent ce jeudi

Ce mardi, à Nanterre, entre cinquante et soixante élèves assistaient aux séances en même temps dans des amphis partiellement pleins. « Il n’y a plus de distanciation physique mais nous respectons les gestes barrière », confirme-t-on du côté de la direction de Paris-10 qui l’assure : « Les salles qui n’ont pas de système d’aération ne sont pas utilisées » et les cours de prérentrée rassemblant le plus du monde, destinés aux 1res années, sont, eux, toujours organisés à distance. Mais les choses sérieuses commencent ce jeudi. « La reprise de l’ensemble des cours se tiendra à partir de là et tout se fera à nouveau en 100 % présentiel », poursuit-on du côté de Paris-X.

«On est juste contents de se voir, d'être ici en vrai», se réjouissent les étudiants croisés ce mardi à la fac de Nanterre (Hauts-de-Seine). LP/Olivier Arandel

Des amphis parfois trop plein...

Beaucoup attendent encore une place

Et les étudiants ? Sont-ils satisfaits de l’organisation de cette rentrée dans cette grande université francilienne ? « On est juste contents de se voir, d’être ici en vrai », opinent Loris, Olivia, Anatole, Enzo et Adèle à la sortie du restaurant universitaire. Parmi le petit groupe, un seul jeune avoue ne pas être pas vacciné. « Dehors ! », le charrient en riant ses camarades qui se déclarent « pas du tout inquiets » pour leur santé. Ce qui n’est pas le cas des militants de l’Unef, syndicat étudiant marqué à gauche, qui a planté son stand à l’entrée du campus. « Nous sommes inquiets, oui, que ce retour en présentiel ne soit pas pérennisé et que les contaminations reprennent. La fac n’a malheureusement pas assez de moyens pour organiser ses cours en demi-jauges toute l’année, les amphis seront bientôt pleins », déplore Victor Mendez, élu de l’Unef à Paris-X.Mardi matin à Nice au sein de l'Université Côte d'Azur, les cours n'ont pas pu avoir lieu pour les étudiants de 3e année de licence de psycho, le professeur exerçant son droit de retrait face à un amphi trop plein comme le dénonce cette vidéo diffusée sur Twitter. L'université a réagit en promettant pour la semaine prochaine que "des ajustements sont prévus".Ce qui préoccupe également les étudiants, syndiqués ou non, c’est le nombre important de jeunes toujours en attente d’une réponse pour obtenir une place en master ou encore ceux qui ont décroché de leurs études l’année dernière pendant la crise sanitaire. « Dans ma licence de droit franco-allemand, on a perdu au moins 40 étudiants dans la promotion entre la 1re et la 2e année. Certains ont redoublé mais les autres, on ne sait pas vraiment où ils sont passés », rapporte Abigaëlle.