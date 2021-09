Rentrée 2021 : les bourses et aides financières pour les étudiants

De nombreux coûts alourdissent le budget de rentrée des étudiants : frais d’inscription, logement, complémentaire santé, fournitures, assurances … Pour y faire face, vous pouvez bénéficier, sous conditions, de bourses, d’aides financières et sociales et autres coups de pouce.



Le budget est toujours très serré, avec un coût moyen de la rentrée étudiante 2021 estimé à près de 2 400 € pour un étudiant non boursier selon le syndicat étudiant Fage.





Les frais d’inscription à l’enseignement supérieur

Santé, mutuelle, aide psy prolongée

Bourse étudiante et autres aides sociales

Aide au mérite pour étudiant boursier

Aide au mérite et primes pour les bacheliers avec mention

Des aides pour se loger

Souscrire un prêt étudiant