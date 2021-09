Rentrée 2021 : les centres de vaccinations dans les universités font le plein

Depuis l’ouverture de la vaccination à tous en mai dernier, les étudiants ont été nombreux à aller recevoir leurs doses du vaccin. Nombre d’universités, comme celle de Cergy, ont ouvert des centres de vaccination pour convaincre les derniers hésitants.



“C’est ici qu’on se fait vacciner ?”. L’étudiant, grand baraqué de près de 2 mètres, n’a pas l’air complètement décidé, mais Annie, médiatrice de la Croix Rouge qui assure l’accueil à l’entrée du centre de vaccination de l’université de Cergy, en a convaincu des plus retors : “Oui, c’est possible de vous faire vacciner, même sans rendez-vous, entrez !”. “Le problème c’est que je ne suis pas encore inscrit à la sécurité sociale” tente l’étudiant, qui n’a plus l’air très certain de vouloir se faire piquer aujourd’hui. “C’est possible quand même !” répond Annie dans un grand sourire. Trente minutes plus tard, l’affaire sera faite, et l’étudiant aura reçu sa première dose de vaccin contre le covid-19.





Un sandwich, un coca, et un vaccin

Pour sortir ou se protéger

Comme beaucoup d’autres universités françaises, l’université de Cergy-Pontoise a choisi d’installer un centre de vaccination à l’intérieur de ses locaux, pour toucher le plus d’étudiants possibles. Le lieu est facile à trouver, tout est fléché depuis l’entrée du campus. Ici la vaccination est possible depuis le jeudi 9 septembre, et jusque fin octobre, avec ou sans rendez-vous, avec ou sans carte vitale. Deux journées de vaccination avaient déjà été organisées fin juin : “Nous avions alors vacciné 2000 jeunes en 2 jours, la queue faisait le tour du bâtiment, se souvient le Dr Anne Curan, médecin et directrice du service de santé universitaire de CY Cergy Paris Université. La vaccination fait partie des missions de notre service, nous sommes donc tout à fait dans notre rôle ici, et il y a une demande : dès le premier jour, la semaine dernière, nous avions vacciné 469 étudiants ! Nous recevons majoritairement des 18-25 ans, de l'université ou des autres écoles alentours, comme l’Essec. Viennent aussi des mineurs, 8% des vaccinés jusqu’à présent, et des plus de 65 ans, pour leur 3e dose. Nous accueillons tout le monde même si le centre a été installé en priorité pour les étudiants”.De fait, l’organisation est au cordeau. Elle est pilotée par l’Agence régionale de santé, qui fournit les doses de vaccin; le personnel infirmier vient de l’APHP, et le personnel administratif, de la Caisse primaire d’assurance maladie. L’université met à disposition les locaux et le mobilier. C’est un espace habituellement dévolu à la pause déjeuner qui a été réquisitionné pour accueillir l’espace vaccinations, avec une zone dédiée à l’administratif, trois espaces dissimulés derrière des bâches pour recevoir le vaccin, un autre pour le dépistage. Après l’accueil par Annie à l’entrée, chaque personne est reçue par le Dr Curan ou l’autre médecin qui assure avec elle la permanence médicale. “Si l’étudiant pense déjà avoir eu le Covid, nous lui faisons un test Trod, une goutte de sang prise au bout du doigt pour vérifier s’il a ou non des anticorps”, explique Philippe Braun, qui travaille pour l’APHP. Même chose pour les étudiants étrangers qui ont reçu des vaccins non reconnus en France, ce qui ne leur permet pas d’avoir un pass sanitaire. Si le trod détecte des anticorps, ils n’auront à recevoir qu’une seule dose de Pfizer et pourront repartir 30 minutes plus tard avec leur précieux sésame. “On trouve toujours une solution pour tout le monde, même pour ceux qui n’ont pas de papiers officiels avec eux” résume le Dr Curan dans un grand sourire. A la rentrée, la médecin a d’ailleurs participé à la réunion d’accueil du bureau international de l’université pour s’assurer que l’existence de ce centre de vaccination arrive bien aux oreilles de tous les étudiants étrangers.Dehors le flux des candidats à la vaccination ne tarit pas. Mohammed, étudiant cergyssois de 29 ans, termine cette semaine l’examen du barreau, et il est venu recevoir ce matin sa 2e dose : “C’est un peu forcé que je me fais vacciner, parce que sans ça je ne peux pas avoir accès facilement aux centres commerciaux, ou aux restos”. Derrière lui, Sama, 25 ans, étudiante marocaine, en France depuis à peine 1 mois : “Je suis en master 2 à Dauphine, mais j’habite à Cergy. J’ai préféré attendre d’être en France pour me faire vacciner, c’était plus simple qu’au Maroc, je voulais éviter les galères de papier”. Quand on lui demande pourquoi elle se fait vacciner, elle est presque étonnée : “C’est pour me protéger bien sûr !”. Selon la Conférence des présidents d’université, en cette rentrée 2021, 86% des étudiants auraient déjà reçu au moins une dose de vaccin contre le covid 19 - soit un chiffre légèrement au-dessus de la moyenne nationale, à rebours de l’image de jeunes peu préoccupés par la pandémie.