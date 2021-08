Rentrée 2021 : pas de pass sanitaire, mais la menace du retour des cours à distance

Alors que le variant Delta fait craindre des clusters sur les campus, le ministère de l’Enseignement supérieur nous indique que si le 100% présentiel est l’objectif, le recours au distanciel reste d’actualité. Le gouvernement mise sur une vaccination massive dans les deux semaines.



À quoi ressemblera la rentrée universitaire ? Alors que le distanciel mis en place en 2020 et au début de l’année pour contenir l’épidémie a engendré d’immenses dégâts psychologiques chez les étudiants, le ministère de l’Enseignement supérieur le martèle : « L’objectif d’une rentrée en 100 % présentiel est plus que maintenu. »



Contacté, l’entourage de Frédérique Vidal explique que les protocoles sanitaires ont été « réactualisés » pour « tenir compte du nouveau variant Delta », qui représente plus de 90 % des contaminations et touche beaucoup les jeunes, moins vaccinés.





« La vaccination de tous les étudiants est la condition d’une rentrée réussie »

Ainsi, pas de pass sanitaire à prévoir pour s’asseoir sur les bancs des amphis, mais la menace concrète du « retour » de l’enseignement à distance. « En cas de cluster ou de circulation active du virus dans un territoire en particulier, les étudiants qui sont vaccinés doivent pouvoir poursuivre leur formation en présence et accéder aux campus universitaires, estime le ministère. Une continuité pédagogique assise sur l’hybridation des enseignements sera naturellement ouverte aux étudiants qui sont contacts à risque. »En clair, dans l’amphi, ce sera priorité aux vaccinés et les autres suivront leurs cours derrière un écran. Mais sans pass sanitaire, le dispositif reposera uniquement sur du déclaratif. Au 14 août, 56 % des 18-24 ans seulement ont reçu leurs deux doses (contre 71 % de la population générale éligible).Mais l’inquiétude du gouvernement est tournée vers les Antilles, en proie à une poussée épidémique sans précédent, une « incitation massive à la vaccination » est prévue, notamment sous la forme de barnums installés au pied des facultés. « La vaccination de tous les étudiants est la condition d’une rentrée réussie », répètent les conseillers de Frédérique Vidal.

Par Thomas Poupeau