Rentrée 2021 Vs Covid-19. «Je suis impressionné par la maturité de nos étudiants»

Comment se déroule votre rentrée ?

Dans une très bonne atmosphère où chacun à plaisir à retrouver ses amis, ses collègues et professeurs. Une ambiance qui reste naturellement empreinte de prudence. Nous n’avons pas à demander le passe sanitaire à nos étudiants, ce qui a été une bonne surprise mais engage la responsabilité de chacun. Je suis confiant car nous sentons une réelle adhésion de nos étudiants aux règles sanitaire qui demeurent, comme le port du masque. Nous avons la chance d’avoir un campus très aéré, avec beaucoup d’espaces verts, ce qui facilite les flux de circulation.

Quelles traces ces dix-huit mois ont-ils laissées ?

Il y a eu différentes phases, au cours desquelles nous avons pu prendre mieux conscience de certaines choses. Je pense spontanément à la fracture numérique qui existe réellement sur le territoire, mais aussi à la précarité de nombreux jeunes qui ont perdu leur job étudiant et surtout le besoin d’accompagnement. À cet âge délicat où certains quittent leurs parents pour venir étudier chez nous, nous étions sous-dotés en matière de dispositifs d’écoute et de soutien individuel. Nous avons décidé de maintenir le recrutement de psychologues supplémentaires. J’en profite pour remercier tous les psychologues bénévoles, souvent jeunes retraités, qui se sont mis à disposition de nos étudiants et aident nos équipes au quotidien.

Comment limiter les risques dans une ville qui compte autant d’étudiants ?

Il est vrai que sur les 120 000 habitants de Caen, 30 000 sont étudiants ! Les risques inhérents à la rencontre de tous ces jeunes heureux de leur liberté retrouvée ne sont pas à négliger. Mais je suis impressionné par leur maturité et leur compréhension des enjeux. De plus, selon nos dernières informations, 95 % d’entre eux sont vaccinés, ainsi que 97 % des personnels de l’université. Nous maintenons d’ailleurs sur notre campus un centre de vaccination gratuit et ouvert à tous.