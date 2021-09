Rentrée scolaire : vaccins, isolement, fermeture de classe, masque… nos réponses à vos questions

Rentrée scolaire : le protocole sanitaire, prévu par les autorités pour éviter les contaminations, mais aussi pour éviter de fermer trop de classes et recourir au distanciel. Nous répondons aux questions que vous vous posez.



Vous vous posez forcément des questions ! Car, c’est encore une rentrée sous le signe du Covid que les élèves et leurs professeurs vont connaître. Avec des mesures nouvelles prévues. Mais le protocole de niveau 2 déployé par les autorités à l’occasion de la rentrée n’implique pas les mêmes règles au primaire ou au secondaire, selon l’âge des élèves ou leur statut vaccinal.





POUR LES ENFANTS

Comme pour aller au restaurant, faut-il un pass sanitaire pour franchir le portail de l’école ?

Non, pas besoin, ni pour les cours ni pour participer à une activité sportive dans la cour. D’ailleurs, les sports de contact à l’intérieur seront interdits. Mais l’année ne sera pas 100 % sans pass ! En sortie scolaire, pas besoin de preuve de vaccination, de rétablissement ou de test négatif récent dans les espaces où votre enfant n’est pas mélangé au public (piscines ou bibliothèques). En revanche, à compter du 30 septembre, le pass sera demandé, dès 12 ans, dans les lieux qui le requièrent comme les musées ou les expositions, même s’il s’agit d’un temps scolaire.

Les élèves peuvent-ils se faire vacciner ? dans son établissement ?

Absolument. Pas à l’école, car les moins de 12 ans ne sont pas éligibles à la vaccination, mais au collège ainsi qu’au lycée, des équipes mobiles pourront être déployées dans les établissements. Des « sorties vaccination » vont également être organisées directement dans un centre ou dans un autre établissement scolaire transformé en centre. L’académie de Paris va par exemple disposer à compter de ce jeudi de 117 établissements qui seront des centres de vaccination éphémères, et 28 centres de l’Agence régionale de santé (ARS). Selon le ministre de l’Éducation nationale, ces opérations vont durer jusqu’aux vacances de la Toussaint, et seront gratuites.

Sans vaccin les élèves peuvent-ils être empêchés d’aller en classe ?

Si vous êtes scolarisé au collège ou au lycée et sans vaccin, vous pourrez aller en cours normalement. Mais en cas de contamination dans une classe, seuls les élèves qui seront cas contacts et non-vaccinés devront s’isoler une semaine et suivre les cours en distanciel pendant ce laps de temps. Une règle à laquelle ne seront pas assujettis les élèves ayant été vaccinés. « C’est la même règle que pour le reste de la population, justifie Jean-Michel Blanquer. Notre boussole depuis mars 2020 est de faire perdre le moins possible de journées de cours aux élèves. Au lieu de fermer des classes entières en grand nombre, la stratégie permettra d’avoir un pourcentage minime d’élèves privés d’école. »

Faut-il toujours porter un masque ?

Le masque est obligatoire en intérieur pour tous les élèves sauf les maternelles. Il est évidemment possible de l’enlever à la cantine. À l’heure de la récréation, si le niveau 2 du protocole sanitaire n’oblige pas à s’en munir, « le port du masque en extérieur pourra être maintenu dans les établissements scolaires des zones où un arrêté préfectoral a été pris, imposant son port dans l’espace public », précise le ministère. L’information doit vous être communiquée par l’établissement.

De quels masques parle-t-on ? Seront-ils gratuits ?

Seuls autorisés : les masques chirurgicaux, ou les « grand public » de catégorie 1, dotés d’une filtration supérieure à 90 %. Mais, hormis une dotation d’État de quelques masques aux établissements pour les têtes en l’air, ne comptez pas sur une distribution gratuite : c’est aux familles de fournir les masques.

On m’a dit que des tests gratuits allaient être distribués à l’école. Est-ce vrai ?

Oui, pour ceux réalisés dans l’établissement. Au primaire, Jean-Michel Blanquer a promis 600 000 tests salivaires par semaine, à partir de la rentrée. Pour les plus grands, dans le secondaire, il y aura « autant d’autotests que nécessaire », a assuré le ministre. Ces tests sont organisés dans le collège ou le lycée puis, classe par classe, les élèves viennent pratiquer leur autotest, sous la supervision d’un personnel médical, de médiateurs ou de volontaires. Pas inutile : d’après un avis du conseil scientifique daté du 19 avril, un dépistage hebdomadaire chez 75 % des élèves est susceptible d’entraîner une réduction de 50 % des contaminations. Le ministère réfléchit à la gratuité des tests antigéniques pour les élèves — alors qu’ils seront payants à partir de la mi-octobre.

S’il y a des cas positifs, l’école risque-t-elle de fermer ?

A minima, la classe concernée. Surtout au primaire, où, dès le premier cas positif, toute une classe ferme et les enseignants sont tenus d’assurer de l’enseignement à distance. Par mail, par téléphone ou par visioconférence, ils doivent rester en contact avec votre enfant et assurer les apprentissages. En revanche, à partir de la cinquième, les élèves complètement vaccinés pourront assister aux cours même si un camarade est déclaré positif. Les autres devront suivre à distance pendant sept jours.

Si il est cas contact, que dois faire l'élève?

Il faudra rester à la maison ! Si les parents ne pouvent pas justifier d’un emploi en télétravail, vous pourrez bénéficier du régime d’activité partielle comme l’indique un document du ministère du Travail publié en avril 2021. Il faudra justifier par un document de l’assurance maladie que votre enfant a été identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter une mesure d’isolement. Ce document est disponible ici.

Par Thomas Poupeau et Aurélie Sipos