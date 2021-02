Rentrées décalées : de janvier à mars... c'est le moment de changer !

Certes, moins de 30 % des étudiants inscrits en première année de licence la décrocheront finalement. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas au niveau.



« Je peux vous assurer que nous recevons d’excellents candidats en janvier et février », explique Arnaud Le Blanc, directeur Développement des relations extérieures du Groupe IGS, dont plusieurs écoles proposent des rentrées décalées « et même encore un peu plus décalées cette année en raison du contexte sanitaire » : ICD Business School, Esam (école de management), American Business School ou encore Esin (numérique). Les étudiants accueillis jusqu’à la mi-février sont issus d’horizons divers. « 40 % d’entre eux ont commencé à l’université, dans des cursus comme l’éco-­gestion, le droit ou même la médecine ; d’autres viennent de classes préparatoires, par exemple, mais ils ne se sont pas retrouvés pas dans l’esprit de compétition qui les anime », illustre-t-il.





Difficile orientation

Pas de temps perdu

Revanche ?

« Ce n’était juste pas fait pour moi »

Témoignage de Victoria Martin En 3e année à l’ESD (École supérieure du digital) Paris



Vous avez entamé une première formation avant de rejoindre l’ESD…

Pour retracer un peu mon parcours, j’ai obtenu un bac S et me disais que je devais suivre des études scientifiques. J’ai donc pris place sur les bancs de la fac dans un cursus d’ingénierie financière, mais me suis vite rendu compte que rien ne me plaisait : ni les matières, ni la fac en elle-même. Les cours étaient très théoriques, les amphis très remplis ; j’avais le plus grand mal à maintenir mon attention. Ce n’était juste pas fait pour moi.



Quand avez-vous décidé d’arrêter ?

J’ai tout de même terminé ma première année, avant de faire une pause. J’ai pris un emploi dans une boutique tout en réfléchissant à ce qui me plaisait vraiment et en demandant conseil autour de moi. En découvrant l’ESD, je me suis rendu compte que le digital rassemblait, en fait, tout ce que j’aimais :

de la place pour exprimer sa créativité, un aspect technique (j’avais déjà un peu codé), des réseaux sociaux… J’ai donc candidaté et démarré ma formation au mois de janvier.



C’est dur de rattraper le niveau des autres ?

Ma principale appréhension était effectivement la charge de travail. Vous découvrez plein de nouvelles matières, des logiciels de création que vous n’avez jamais touchés… Mais l’objectif d’une classe décalée est justement de vous amener au même niveau que les autres à la fin de l’année. Nous étions un petit groupe très soudé, avec des professeurs toujours à nos côtés, très à l’écoute. À la fin de l’année, la mission était remplie : nous avons les mêmes acquis que les autres et avons tous continué à l’ESD.

